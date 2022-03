Droga y $1.000.000 incautados: buscan otros eslabones de la comercialización

La Policía realizó dos allanamientos en viviendas situadas en barrio Mosconi, en inmediaciones de la escuela Esparza, de la capital entrerriana. Allí incautaron “dos envoltorios con marihuana, cerca de un millón de pesos, 10 kilos de monedas, siete teléfonos celulares, gran cantidad d precintos y recortes de nylon preparados para ser utilizados como envoltorios de estupefacientes, una balanza de precisión, elementos de corte, un automóvil Suzuki Swift, una motocicleta y otros elementos”. Detuvieron a dos mujeres y dos hombres.que “la investigación tuvo un proceso de casi dos meses de tarea de campo y ayer le sugerimos al fiscal Alfieri llevar adelante los allanamientos que fueron otorgados por el Juzgado de Garantías”.Acotó que “se allanaron dos moradas, pero dentro del mismo predio nos encontramos con otras viviendas y una cantidad numerosa de ocupantes”.El comisario puso de relieve que “todo lo hallado hace presumir una supuesta comercialización de estupefacientes, que es lo que veníamos investigando”.En ese marco, adelantó a este medio que “los teléfonos serán peritados para ver si hay alguna comunicación que nos permita ir más allá de esta situación que tuvo lugar ayer e investigar si hay una comercialización a gran escala. Queda abierta la investigación para ver si podemos seguir avanzando en estos eslabones”.“Las monedas son parte del dinero que se incauta. Como se hace muy engorroso contarlas, por las distintas denominaciones, la Justicia permite poner el pesaje”, contó el funcionario.Sobre la droga, dijo que “son unos 150 gramos, pero no es lo importante el pesaje, sino como puede ser dosificada”. Y ejemplificó que “un cigarrillo de marihuana, que comúnmente se denomina porro, cuando se lo coloca sobre la balanza, muchas veces no arroja pesaje”.“Hay elementos suficientes para realizar una buena imputación con respecto a la comercialización de estupefacientes. A la valoración la hará la Justicia, pero en la Ley de Narcomenudeo, las condenas arrancan desde los cuatro años”, manifestó Hormaechea.El jefe de Toxicología reveló que “en este caso, el criterio del fiscal fue interceptar a una persona que había comprado estupefacientes momentos antes de que la policía irrumpa en el domicilio. Se lo identifica y se le toma una pequeña entrevista para que nos cuente cómo adquirió el material”.Ratificó además que “en ese momento había dos personas en la puerta del domicilio sospechado. Al ver el accionar de la Policía contra este supuesto cliente, arremetieron contra los funcionarios esgrimiendo armas blancas, pero al darse cuenta del refuerzo policial, se dieron a la fuga. Tenemos elementos suficientes para lograr la individualización de los mismos”.“La investigación no está cerrada”, ratificó Hormaechea, al tiempo que afirmó que buscan establecer quienes son los proveedores.“Por el dinero incautado y los distintos elementos, se verá si amerita una ampliación de la investigación en cuanto al lavado de activos”, concluyó el comisario.