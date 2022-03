Forzaron la reja con un gato hidráulico y robaron elementos de una rotisería

Foto: Estiman que forzaron la reja con un gato hidráulico.- Crédito: El Sol

Malvivientes ingresaron a un local gastronómico, previo forzar una reja, y robaron una garrafa y otros elementos; ocurrió anoche en barrio San Juan de Concordia.



"Nosotros no escuchamos ningún ruido y, por cómo quedaron abiertas las rejas, suponemos que usaron algo así como un gato (hidráulico) para abrirlas”, estimó a El Sol el damnificado, Rodrigo Ducasse.



"Me robaron una garrafa de 15 kilos, una olla de hierro negra y el cestillo de la freidora”, detalló respecto a los elementos sustraídos. El damnificado radicó la denuncia a la comisaría séptima y, de acuerdo a lo comentó, personal policial “habría recuperado la olla y el cestillo”.



Por último, Ducasse dio cuenta de su “amargura” al ver que forzaron las rejas del local para robarle. "Pero la saqué barata porque tranquilamente pudieron haber entrado y robar más cosas”, admitió.



Finalmente, el vecino concordiense dejó un mensaje a los lectores: “Si saben de alguien que lo ande ofertando y me quieren avisar se lo agradezco, son herramientas de trabajo; la gente me conoce".