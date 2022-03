Alertan que usan el nombre de Correo Argentino para nueva estafa

Se ha detectado un nuevo correo electrónico falso en circulación, en el que, haciéndose pasar por Correo Argentino, exigen a los usuarios el pago de un canon para “proceder con la liberación” de su “envío procedente del exterior”, como consecuencia de una “diferencia en el valor del producto declarado”.



Javier González, desde Delitos Económicos , alertó a la población en diálogo con Elonce, sobre esta nueva modalidad de estafa. Contó que ha habido personas a “las que les ha legado un e mail desde Correo Argentino pidiendo realizar una transferencia de más de 10 mil pesos para liberar una encomienda procedente del exterior”.



Puso relevancia en que el envío es fraudulento y destacó que en el texto que se envía “se pueden observar errores de ortografía, y también el .ru (Rusia). Es totalmente falso. Mandan este tipo de mails y hay que desecharlos desde el primer momento desde el que uno no está esperando ninguna encomienda del exterior ni tampoco de otra provincia”.



Si hay alguna duda, la persona “debería corroborar en la Aduana si hay alguna encomienda a la que le llega el aviso”. Además puntualizó que “generalmente el Correo Argentino envía telegramas, es decir que no manda mensajes de texto ni por correo electrónico”.



Recomendaciones útiles frente a las estafas virtuales:



• Nunca ingreses a un link enviado por un remitente desconocido.



• En caso de tener la más mínima sospecha sobre la autenticidad de la comunicación, contactá a la empresa por medio de las vías oficiales.



• No aportes datos sensibles o información valiosa en forma telefónica o digital.



• En caso de ser víctima de este tipo de estafa, hacé la denuncia formal ante la dependencia policial más cercana a tu domicilio.



Elonce.