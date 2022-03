Condenaron a un hombre por abusar de un joven con síndrome de Down en Viale

La Justicia condenó este miércoles a un hombre a 9 años de cárcel por haber abusado sexualmente de un joven con síndrome de Down. La sentencia la firmó el juez de juicio Alejandro Joel Cánepa y apenas difiere la pena de lo que habían pedido durante el juicio, que se realizó hace una semana, el Ministerio Público Fiscal y la querella, cuando solicitaron 10 años de reclusión para el acusado.La pena se cumplirá una vez que la condena quede firme por cuanto la Fiscalía no pidió prisión preventiva para el acusado, ni tampoco medidas de restricción respecto de la víctima.El caso, un abuso sexual contra un joven con síndrome de Down, ocurrió en diciembre de 2016, en Viale. Y ocurrió en dependencias del Estado: en un galpón del corralón municipal. La denuncia policial se formalizó en marzo de 2017.En la tramitación de la causa apareció un imponderable insólito: la resistencia en la Justicia a someter al joven al sistema de Cámara Gesell, reservada primordialmente para tomar testimonios de niños víctimas. Sin esa prueba clave la causa no podía avanzar a la instancia de juicio oral.El querellante Jorge Gerard señaló la semana pasada a Elonce que el caso tenía “un plus que complejizaba aún más esclarecer lo que había ocurrido, y son las características particulares de la víctima, un adulto cronológicamente, pero con síndrome de Down, que dificultaba a veces precisar algunos detalles que tenían que ver con la ocurrencia del hecho”.“Esto demoró bastante el desarrollo de la investigación penal preparatoria, en particular por una resistencia a la realización de la Cámara Gesell, la cual es muy importante y que fue resistida por el personal hasta que finalmente pudo ser realizada en el año 2019, dos años después de la denuncia”, dijo.Finalmente, el juicio se desarrolló en los Tribunales de Paraná los días 14, 15 y 16 de este mes, con el juez de juicio Alejandro Canepa a cargo del proceso. En el banquillo se sentó J.M., un ex trabajador del taller de herrería de la Municipalidad de Viale, que se aprovechó de Juan y su condición de vulnerabilidad en un galpón de la dependencia comunal. El abuso sexual fue en el baño de ese lugar, en diciembre de 2016, indica Entre Ríos Ahora.Durante el juicio, las fiscales Natalia Taffarel Matilde Federik habían pedido 10 años de cárcel, petición a la que se sumó el querellante Jorge Gerard. En cambio, el defensor del acusado, Marciano Martínez, había solicitado su absolución.