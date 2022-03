Detienen al principal sospechoso del crimen del ex rugbier argentino en Francia

El principal sospechoso del crimen del ex jugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu fue detenido el martes por la noche en Hungría.El detenido es Loik Le Priol, un hombre de 27 años, exmilitar y miembro de un movimiento de extrema derecha llamado GUD que es sospechoso de haber disparado contra el ex jugador de 42 años, que fue asesinado el sábado en París.Otro militante de extrema derecha, que al parecer también disparó contra el Aramburu, sigue en paradero desconocido.Una mujer de 24 años sospechosa de conducir el coche desde el que los dos hombres presuntamente dispararon al exinternacional argentino fue acusada el martes de "complicidad en el asesinato" y puesta en prisión preventiva.El ex jugador de rugby fue asesinado a tiros tras un altercado en el bar Le Mabillon del barrio de Saint-Germain-des-Près, en el centro de París.Le Priol, detenido el martes en Hungría, cerca de la frontera con Ucrania, pertenece a movimientos de ultraderecha y debía comparecer ante un tribunal en junio por "violencia agravada" contra un miembro del GUD.