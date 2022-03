Mujer acusada de abusar de su hija: la teoría de venganza que esgrime su entorno

Una mujer acusada de abusar de su hija de 10 años fue encarcelada. Esto provocó un fuerte impacto y conmocionó a la provincia de Mendoza. La sospechosa, de 34 años, trabajaba como celadora en un jardín maternal.El caso sorprendió hasta los propios funcionarios judiciales y policiales que trabajan el caso, ya que nunca habían recibido una denuncia de esas características.Detectives con experiencia en la investigación de delitos sexuales aseguraron que se trata de un caso inédito para Mendoza.Contaron que, previamente, se conocían hechos donde hubo mujeres que tuvieron algún tipo de participación secundaria, encubrimiento y hasta facilitamiento en los abusos a sus hijos, pero en los últimos años no encontraron registros sobre una madre sospechada de cometer las vejaciones con acceso carnal.Allegados a la imputada deslizaron que el hombre indujo a la menor de edad a declarar en contra de su progenitora y que por ese motivo la niña habló de una situación de abuso cuando fue entrevista por profesionales del Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI) y en Cámara Gesell.Incluso,Con ese panorama, el fiscal de Rivadavia-Junín Carlos Giuliani aguarda por la pericia psicológica a la niña, un informe clave para continuar avanzando en el expediente y que definirá si solicita o no la prisión preventiva contra la mujer.Básicamente, los detectives buscan establecer si en el relato de la niña existe algún indicador de fabulación o manipulación por parte de un tercero.La investigación tuvo su inicio hace algunas semanas cuando el padre de la niña se presentó en una sede judicial de la localidad mendocina de Rivadavia para denunciar que su ex pareja había cometido reiterados abusos contra su hija.De acuerdo con esa versión, las vejaciones se produjeron en el último tiempo, tras la separación que atravesaron los padres de la pequeña.Fue la propia menor quien le habría revelado la situación a su progenitor, asegurándole que su madre la había manoseado sus partes íntimas y en ocasiones accedido carnalmente con sus dedos, detallaron fuentes allegadas al expediente.Ante eso se iniciaron las labores investigativas pertinentes y un par de medidas complicaron la situación de la mujer: un informe del PPMI y la declaración en Cámara Gesell de la niña.Por eso, el fiscal Giuliani ordenó la captura de la mujer, quien fue imputada la semana pasada por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la guarda en concurso real por tratarse de un número indeterminado de hechos.Tras ser acusada, se ordenó que la celadora pase a la cárcel y quedó alojada en la Unidad III de Mujeres.