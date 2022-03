El hermano Nora Dalmasso apuntó contra un empresario y un abogado

Foto: Juan Dalmasso Crédito: Página 12

Juan Dalmasso, hermano de Nora, la mujer de 52 años quien fue asesinada en 2006, declaró en el juicio que se le sigue a su cuñado Marcelo Macarrón como supuesto instigador del femicidio y apuntó también contra el empresario rural Miguel Rohrer, en sintonía con lo declarado por sus sobrinos, Facundo y Valentina, la semana pasada. Además, sostuvo que se siguieron hipótesis "equivocadas" y se investigó con "errores".



En su testimonial, al dar inicio a la segunda semana de juicio en Río Cuarto y a 16 años del crimen, Juan Dalmasso criticó las irregularidades cometidas a lo largo de la investigación que tuvo múltiples imputados, hasta quedar finalmente Macarrón, y en donde se sucedieron al menos cinco fiscales.





El hermano de Nora denunció que no investigaron a Rohrer ni tampoco a Daniel Lacasse, el abogado amigo de la familia que también fue señalado por los hijos del matrimonio y ofició de portavoz tras el crimen en noviembre de 2006.



Al iniciar su exposición ante el jurado popular y el tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto, Juan Dalmasso indicó que "desde el principio de la investigación se tomó un mal camino con la teoría del suicidio" y desde entonces "todos los caminos fueron equivocados", ya que hubo "mucha prueba y error".



Asimismo, el hermano de la víctima sostuvo que muchas de las fotografías tomadas de las marcas que Nora tenía en varias partes del cuerpo "no fueron analizadas en profundidad" y que además "se minimizaron las pruebas y la escena del crimen".



Al ser preguntado por el fiscal del juicio, Julio Rivero, sobre si sabe de qué se acusa a Macarrón, Dalmasso respondió que “si” y luego dijo que no tiene ninguna prueba que pueda aportar al respecto para llegar a la verdad de lo ocurrido.



El desarrollo del juicio

El hermano de Nora fue el primero en declarar durante esta jornada del juicio que comenzó el 14 de este mes. Seguido, declararon tres testigos. Uno de ellos fue Jorge Grassi, primo de Nora, quien dijo que fue anoticiado por su esposa sobre la muerte de su prima y que inmediatamente se trasladó hasta la vivienda de la víctima. Al ingresar, el hombre contó que observó el cuerpo de Nora en la cama de la habitación de la planta alta. También dijo que “había una buena relación de familia” con el matrimonio entre Nora y su esposo Marcelo Macarrón, el único acusado en este proceso.



Luego declaró Malenka Gavazza, esposa de Grassi, otra de las personas que ingresó a la vivienda de Nora cuando el cuerpo aún permanecía en la vivienda. La mujer explicó que recién cuando llegó a la vivienda donde ocurrió el crimen se enteró que Macarrón se encontraba en un torneo de golf en Punta del Este, y contó que fue ella quien se comunicó con el viudo para contarle lo sucedido.



“Era un matrimonio normal. No conocí conflictos entre ellos”, dijo al ser preguntado por el abogado Marcelo Brito, defensor de Macarrón.



La quinta jornada del juicio concluyó con Silvia Magallanes, entonces pareja del abogado Daniel Lacasse, el representante legal de Macarrón en la primera etapa de la instrucción de la causa. Magallanes dijo que al pasar vio a muchos policías y allí se encontró con Malenka Gavazza, quien le contó que Nora estaba muerta.



Esta testigo relató que inmediatamente llamó a su entonces pareja Lacasse, que en ese momento se encontraba con Macarrón en Punta del Este, y le pidió que lo contacte con el viudo para informarle de la situación.



Juan Dalmasso y su madre, Delia "Nené" Dalmasso, fueron los únicos querellantes que tuvo el expediente durante la instrucción de la causa, aunque finalmente desistieron de continuar esa representación por estar en desacuerdo con la acusación contra el viudo Macarrón, según había manifestado el hijo de la víctima, Facundo.



El juicio tiene como único acusado al viudo Macarrón, quien afronta cargos por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", que contempla la pena de prisión perpetua.