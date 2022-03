Se hacía pasar por una adolescente y le hablaba a niños: Fue condenado a prisión

Haciéndose pasar por una adolescente de 15 años -bajo el nombre de Belén-, un hombre entabló una conversación un chico de 10 años y tuvieron conversaciones y actividades sexuales a través de la red social Instagram, entre los días 22 y 29 de marzo de 2021.



La investigación a cargo del fiscal Rodolfo Moure logró determinar que el menor no quería involucrarse en el intercambio. Sin embargo, el sujeto de 44 años -identificado como Guillermo Landa- logró establecer un “noviazgo virtual”, le explicó mecanismos y prácticas sexuales, ejemplificó con fotos y, esforzadamente, obtuvo fotografías inapropiadas para poder sostener la supuesta relación amorosa.



Así, el condenado había logrado obtener fotos de la víctima en ropa interior, de sus genitales y de su cuerpo desnudo, felicitándolo y promoviendo esa actividad. De cualquier manera, quedó constatado que el chico se opuso varias veces a que se toquen temas sexuales, alegando vergüenza y accediendo solo frente a manipulaciones.



El intercambio de mensajes y fotografías fue descubierto accidentalmente por la hermana de la víctima, quien vio unos de estos chats y revisó la secuencia para luego alertar a sus padres. En tanto, se realizaron pericias psicológicas, en las cuales intervino el Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, confirmando el delito de corrupción.



La Sub DDI de Balcarce aportó datos relevantes que no solo probaron la materialidad de los hechos sino que se ocupó del rastreo de las cuentas y la obtención de los direcciones IP, vinculándolas con tres domicilios de San José, que fueron allanados en abril del año pasado: su propia vivienda de calle Cettour al 2100, donde fue detenido; la casa de su madre, en Junín al 1500; la de su expareja en calle Lavalle al 2300, donde fueron incautados celulares, cd´s, pendrives y otros dispositivos, claves para la investigación.