Generación Zoe: se entregó el socio de Leo Cositorto en la causa por estafas

Maximiliano “Max” Batista, número dos de la compañía Generación Zoe, investigada por una presunta estafa piramidal, se entregó este lunes en el aeropuerto internacional de Ezeiza luego de mantenerse un mes prófugo de la Justicia.Batista, señalado como la mano derecha de Leonardo Cositorto, llegó al país pasadas las 7 de la mañana en un vuelo proveniente de París, Francia, y fue inmediatamente detenido por personal de Interpol.La fiscal de Instrucción de Segundo Turno de la ciudad cordobesa de Villa María, Juliana Companys, manifestó a los medios locales que Batista estaba prófugo y con pedido de captura internacional, y que este lunes fue “detenido por Interpol al ingresar al aeropuerto de Ezeiza, proveniente de París en un vuelo de Air France”.La funcionaria judicial dijo que en los próximos días será trasladado a Villa María, donde quedará detenido a la espera de que se defina su situación procesal.Batista está sindicado como el segundo en la estructura de la organización que preside Cositorto, quien se mantiene prófugo en el exterior y tiene pedido de captura internacional.Generación Zoe se encuentra investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema ponzi o piramidal.La causa suma hasta el momento más de una docena de detenidos, entre ellos cinco efectivos policiales: cuatro de la provincia y uno federal.Dos semanas atrás, había dispuesto ya la intervención judicial por seis meses de las firmas Generación Zoe S.A. y Zoe Capital S.A. y decretado la inhibición general de bienes de Cositorto y Batista por dos años.Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas, en Villa María y Buenos Aires que, según lo que se conoce de la investigación preliminar, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.El juez federal Ariel Lijo ordenó el pasado jueves diez allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero del holding Zoe. Uno de los operativos fue en el estudio jurídico del ex juez Héctor Luis Yrimia, asesor jurídico de Zoe, y sobre quien se pidió la captura internacional.La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.