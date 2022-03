Tremendo accidente en Ruta 12: auto de alta gama se incrustó en el guardarrail

Un impresionante accidente ocurrió en la Ruta Nacional 12 al sur de Entre Ríos, pero de milagro no terminó con víctimas fatales. Un auto se incrustó en un guardarrail y fue atravesado por completo por la barra de hierro que salió hasta el baúl. Gracias a que no iba nadie de acompañante, el siniestro no contó víctimas fatales.El conductor perdió el control del vehículo, en las últimas horas del viernes en el kilómetro 202 de la ruta Nacional Nº 12, en el departamento Islas. El auto, marca BMW, era conducido por un hombre que se dirigía desde la provincia de Buenos Aires hacia la ciudad de Gualeguay.Por motivos que se desconocen, el conductor hizo una mala maniobra que lo llevó a la banquina, pero no sólo eso, sino que el vehículo terminó incrustado en el guardarrail, que lo atravesó totalmente desde la parte delantera hasta salir por el baúl. Las imágenes son impactantes.A pesar del enorme impacto, afortunadamente el conductor solo sufrió una herida en una de sus manos. Y, gracias a que iba solo, no hubo que lamentar víctimas fatales por el hecho.Si una persona iba sentada en el asiento del acompañante o en el costado derecho de la parte de atrás, el siniestro terminaba en una tragedia segura.En el accidente intervino personal de la comisaria Ceibas. El hombre fue derivado hacia el Hospital San Antonio de Gualeguay para recibir atención por las heridas que, de milagro, no fueron más graves o fatales.