“Mecheras” robaron en un cotillón de Paraná y quedaron filmadas

Los responsables del comercio dieron a conocer las imágenes para alertar a otros y para dar cuenta “con lo que tenemos que lidiar los que nos rompemos el alma trabajando todos los días”, pudo saberDe acuerdo a lo que explicaron desde Merlín Cotillón, las ladronas -a las que calificaron como- ingresaron separadas, pero actuaron en conjunto. No llevaban bolsos, carteras, bolsas, ni mochilas. “Su vestimenta, como tratamos de mostrarles a través de las imágenes, son camperas largas, con algo suelto abajo, a medida que se incrementa el frío, se transforman en incontrolables camperones”, indicaron desde el comercio.“Llegan los primeros días frescos y con ellos las “pirañas-ratas”, lamentaron al apuntar que “es un bicho dañino, altamente peligroso, selectivo (se lleva lo más caro), astuto, sigiloso, observador y descarado”, definieron en relación a las “mecheras”.De acuerdo a lo que indicaron,En las imágenes a las que accedió, se muestra cómo las mujeres ocultan distintos objetos entre sus prendas, e incluso hasta en una vincha que una de ellas tenía puesta en la cabeza. Este tipo de accionar -“dañino” para los comerciantes- ocasiona grandes pérdidas económicas, además del angustioso momento ante el temor a represalias por la difusión de las imágenes.El robo-piraña ocurrió el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. “Y no buscamos más en las cámaras para no amargarnos”, aclararon desde el local de avenida Ramírez 1867.Desde Merlín Cotillón lamentaron que “estas lacras saben que gracias a las leyes que tenemos no les va a pasar nada. Así que nuestro objetivo es