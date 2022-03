Buscan a cuatro personas por el crimen de Ezequiel en Paraná

El sábado 19 de marzo, se produjo el segundo homicidio del año en la ciudad de Paraná. Un joven de 32 años, identificado como Felipe Ezequiel Britte, fue asesinado con un arma de fuego en su vivienda de calles Cosquín y Las Garzas, en barrio Incone.En diálogo con, la Subdirectora de Investigaciones de la Policía, Cria. María de los Ángeles Facciano, confirmó que hasta el momento no hay detenidos, pero se está tras los rastros de cuatro personas que habrían estado con la víctima momentos antes de su muerte."El sábado pasando las 22, se recibe un llamado telefónico al 911 dando cuenta de detonaciones en barrio Incone. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con algunos vecinos que manifestaron que el sonido de los impactos provenía del centro de la manzana; de esa manera, se llega a un departamento ubicado en planta baja y se puede ver a través de una ventana que estaba un cuerpo tendido en el piso de un hombre mayor de edad".Los efectivos ingresan al domicilio y si bien se constata que el hombre estaba sin pulso, se llama de todas formas a personal de emergencias que corrobora que estaba sin vida.Consultada sobre los motivos de la presencia de personal de Toxicología, Facciono confirmó que "dentro de la vivienda se halló una cantidad importante de cogollos de marihuana, más de 200 gramos".El cuerpo de Britte "fue trasladado a la morgue para la autopsia, sufrió el impacto de dos balas en la zona del omóplato izquierdo y quedaron alojadas dentro del cuerpo".Facciano detalló además que se hizo un relevamiento del lugar "y se levantaron diferentes indicios que serán valorados e investigados para ayudar a establecer el crimen".Por otra parte, la Subdirectora de Investigaciones, dio cuenta que si bien el peluquero asesinado "tenía su pareja, estaba alejado de ella y no estaban conviviendo, vivía solo en el departamento. Se pudo establecer, que en el lugar al momento que esta persona recibe los impactos, había otras personas las cuales rápidamente se dieron a la fuga en distintas direcciones", aprovechando las salidas que tiene el barrio.Asimismo, y en el marco de la investigación, "se hizo un relevamiento de cámaras y se tienen que levantar las imágenes para dar con la identidad de estas personas", dijo Facciano y confirmó que están tras la búsqueda de cuatro individuos."Manejamos diferentes hipótesis, todas están abiertas, no podemos apresurarnos. Creemos que las personas que estaban ahí eran conocidas del fallecido", remarcó.El arma con la cual Britte fue asesinado no ha sido hallada hasta el momento y no se ha confirmado el calibre de la bala.El cuerpo ya fue entregado a la familia.Finalmente, la Comisaria mencionó que "hay vecinos que dan cuenta de las personas que se retiraron del lugar y se continuará con la investigación".