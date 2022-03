Crimen de Ezequiel: Presumen que conocía al homicida y se descartaría un robo

Un joven de 31 años fue asesinado este sábado por la noche en su vivienda de barrio Incone, en la zona de calles Cosquín y Las Garzas, de Paraná.Fueron los vecinos los que dieron aviso a la Policía tras escuchar detonaciones de arma de fuego en el lugar. Según supo, Britte recibió al menos dos disparos. Especialistas lograron extraerle un proyectil y, si bien aún no están concluidas las pericias, se estima que podría ser calibre 38.El crimen sucedió en la casa donde vivía la víctima y donde también llevaba desarrollaba su labor de peluquería.Testigos relataron que, tras los disparos, vieron salir de la vivienda a un sujeto que luego se subió a una moto gris y huyó junto a otra persona. No obstante, se investiga la participación de más personas en el hecho. Algunos sospechosos podrían ser oriundos de la zona.Por el momento no hay personas detenidas, supo. De las pericias realizadas a la vivienda surgió que no habría faltante de elementos, por lo que se descartaría que el crimen haya sido en el marco de un robo. Los investigadores presumen que la víctima y el homicida se conocían, aunque es materia de investigación.Por el momento, buscan y analizan cámaras de seguridad de la zona para intentar dilucidar más detalles del hecho.El fiscal Laureano Dato intervino en el asesinato, como así también personal de Comisaría Décima, dirección Criminalística y división Homicidios.