Murió electrocutado al enchufar un cargador de celular: estaba descalzo

Un adolescente de 16 años murió electrocutado este sábado en Comodoro Rivadavia, Chubut, luego de enchufar el cargador de su celular. Según los testigos, el joven se encontraba descalzo. De todos modos, de acuerdo con la investigación, la causa del fallecimiento estaría vinculada con que la conexión eléctrica de la casa que habitaba sería ilegal.



La policía confirmó que el joven fue trasladado rápidamente al hospital Regional tras el incidente, pero los médicos no pudieron salvarle la vida producto de la fuerte descarga eléctrica recibida.



El desafortunado accidente se produjo alrededor de las 2:25 de la mañana en una vivienda ubicada en el barrio Standard Norte.



Otro caso similar en Mendoza



Semanas atrás, un joven de 18 años puso a cargar su celular y murió electrocutado en Maipú, Mendoza. El chico se levantó de la mesa donde estaba comiendo con su familia, fue a la habitación a enchufar el teléfono y no regresó.



Algunos minutos después, el papá fue a buscarlo al cuarto para ver por qué no regresaba y lo encontró tirado en el suelo con quemaduras en el cuerpo.



Rápidamente, lo subió al auto y lo trasladó hasta el hospital Paroissien. Sin embargo, Ángel llegó muerto a la guardia y los médicos que lo atendieron indicaron que fue a causa de “una descarga eléctrica”.



El chico presentaba quemaduras en cuello, en ambas muñecas y en el pie derecho. La Justicia caratuló el hecho como averiguación de muerte.