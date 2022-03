Buscan a un activista de extrema derecha por el crimen del exrugbier

La policía francesa ya tendría identificado a quien asesinó al ex rugbier argentino Federico Martín Aramburú. La brigada penal busca a un activista de extrema derecha, Loïk Le Priol, conocido y mediático. El hombre está prófugo.Según informó el sitio, citado por el especializado, Le Priol fue militar y se desempeñó como comando marino. Incluso tuvo actuación en una misión en Djibouti. Además, es miembro de Group Union Défense, un grupo estudiantil de extrema derecha. Incluso, en enero de 2021 compareció ante la justicia por “violencia agravada”, cometida colectivamente contra un ex integrante de ese grupo en una suerte de sesión de tortura.Inicialmente, la brigada penal habría identificado a un hombre, que escapó. Ahora estaría buscando no sólo a Le Priol, sino también a una mujer y a otro hombre.El asesinato a Martín Aramburú, de 42 años y mundialista por los Pumas en Francia 2007, tuvo lugar cerca del hotel donde se alojaba junto a su socio, y ex compañero en Biarritz Olimpique, Shaun Hegarty, que resultó ileso y asistió al argentino, víctima de cinco balazos. El ex back de CASI había sostenido una discusión por un motivo irrelevante en el bar Mabillon, del elegante boulevard Saint-Germain, ubicado en el distrito 6 de París, cerca del Barrio Latino.