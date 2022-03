Crimen del ex Puma Federico Aramburu: los primeros datos de la investigación

El relato de testigos

Sobre Federico Martín Aramburú

, uno de los lugares más bellos de la capital de Francia, en la orilla izquierda del río Sena. Esta madrugada, el ex Puma se encontraba junto a un amigo en un bar ubicado en el Boulevard Saint-Germain ySí se sabe que los hombres con los que discutió huyeron en un automóvil y que el lugar en que comenzó la pelea se llama Le Mabillon, restaurante de comida europea y bar de tragos en el 164 del boulevard, que funciona hasta las 5 de la mañana.indicaron las autoridades policiales tras conocerse el hecho. Además resaltaron que el barrio tampoco es peligroso.Según los primeros datos de la investigación, Federico Martín Aramburú estaba allí con un amigo, quien por el momento no fue identificado de manera oficial pero que se presume era su socio, el también exdeportista Shaun Hegarty.Sin embargo, al retirarse del lugar, mientras Federico Martín Aramburú y su amigo caminaban por Boulevard Saint-Michel, fueron abordados por un vehículo en el que viajaban los hombres con los que habían discutido. De acuerdo con las primeras versiones,. Los informes a los que accedió el diarioaseguran queUn equipo de emergencias llegó al poco tiempo al lugar pero no pudo reanimarlo.Un antiguo compañero de Martín Aramburú en el Biarritz Olympique, que estaba presente en el lugar de los hechos, explicó a la agenciaque cuando comenzó la discusión estaban comiendo una hamburguesa.declaró.Asimismo, otra persona que tuvo acceso a las cámaras de seguridad contó que en la grabación se ve a Martín Aramburú a los golpes con uno de los hombres que se había bajado del vehículo, una camioneta, en la puerta de una zapatería, y que luego se sumó otro más a la pelea, quien también atacaba al argentino. Fue entonces que comenzaron los disparos, que fueron “entre cinco y seis”, según detalló.En ese momento el ex Puma se derrumbó y sus agresores se dispersaron por las calles, en distintas direcciones. “La Jeep estaba oscura y las imágenes de videovigilancia realmente no permiten detallar a las personas porque están todas grises”, agregó.Por estas horas, la Policía francesa busca a los autores de los hechos, mientras que la brigada criminal abrió una investigación por asesinato, según la fiscalía de París.Oriundo de La Plata, inició su carrera en el rugby en el Club Atlético San Isidro (CASI) y jugó 22 partidos internacionales con el seleccionado de Los Pumas, con los que fue protagonista del histórico tercer puesto en el Mundial Francia 2007.En ese país jugó entre 2004 y 2010 con las camisetas de Biarritz Olympique, Perpiñán y Dax. Ganó el Campeonato de Francia en 2005 y 2006 con su primer equipo. Ya retirado de la actividad, en 2014, Martín Aramburu fundó junto a Hegarty la agencia de viajes Esprit Basque, ubicada en Biarritz, localidad costera del suroeste.En la actualidad vivía en España.“Nos acabamos de enterar de la muerte de Federico Martín Aramburú en circunstancias trágicas. El conjunto del Biarritz Olympique expresa sus más sinceras condolencias a su familia, allegados y les muestra total apoyo”, tuiteó su antiguo club de rugby en Francia.