Cómo accionaría la querella por la muerte de trabajador del Carnaval

El abogado Pablo Di Lollo dijo en Radio Máxima que él representa a los tres hijos y cuatro nietos de Hugo “El Negro” Romero en la causa penal por el accidente protagonizado el 6 de febrero por el trabajador.



Aclaró Di Lollo que la acción civil, que aún no se ha iniciado, no depende de la causa penal en trámite, y disparó: “Creo que la Comisión del Carnaval tiene algún tipo de responsabilidad aunque no tiene personería jurídica, pero está conformada por clubes y podría haber responsables solidarios”.

A su vez, el abogado señaló: “Por ahora, estamos en acción penal. Lo que debe determinar el fiscal es cómo se encuadra en alguna figura del código penal, siempre y cuando entienda que hubo un tipo de responsabilidad penal. Se está a la espera del informe preliminar y la llegada de los informes anatomopatológicos y el informe definitivo de la autopsia”.



Por otro lado, el profesional advirtió: “Hasta el momento, como análisis de la posibilidad jurídica, todavía no hemos analizado el sujeto pasivo o los protagonistas desde la vía civil. La acción civil o reclamo de otro tipo no está supeditado a ningún resultado positivo o negativo de la denuncia penal que está en trámite. Esas son acciones independientes. En principio estamos a la espera del resultado a nivel penal. Si mañana mis clientes piden una mediación civil podemos ir con eso”.



El abogado de la familia de Hugo Romero enfatizó: “Por ahora la preocupación de la familia es determinar qué pasó. Se estimaba que el informe preliminar podría llegar a finales de esta semana o la próxima. Porque el estudio anatomopatológico lleva más tiempo”.



Según trascendidos el reclamo civil por parte de la familia de Romero sería por una cifra millonaria que podría superar los 40 millones de pesos. El abogado Di Lollo no quiso hablar sobre esta cuestión, porque consideró que lo importante es enfocarse en lo que sucedió, pero es una cifra que estaría en la consideración de las partes detalla Máxima on Line.