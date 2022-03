Hallado muerto en casa incendiada: “Los resultados de ADN serán fundamentales”

, que representa a la familia de Diez aseveró a Elonce que están siguiendo el avance de la causa que está en manos de la Fiscalía Nº 4 de Concordia. “Todavía hay informes para la causa que no han sido remitidos como los análisis de ADN y otros detalles que tienen que ser reincorporados todavía”, dijo.De la misma manera recordó que buscan que el encuadramiento de este hecho “no sea como un hecho delictivo más, sino dentro de lo que imponen las normas internacionales cuando la víctima de un delito es una persona con orientación sexual diferente, como en el caso de Silvio, un miembro reconocido de la comunidad LGBTQ de Concordia, con una presencia muy querida en ese ambiente, dentro de la comunidad”.“Silvio no solo fue asesinado por quine hoy está con prisión preventiva, sino que después que lo asesina su cuerpo fue quemado y eso demuestra también que hay una serie de elementos que tienen que ser considerados a la hora de investigar”, aportó.En caso de que se cambie la carátula correspondería a “prisión perpetua”. Es decir que “no estaríamos hablando de un homicidio simple agravado por robo”.Asimismo la letrada está solicitando que “sea incorporado un fiscal de la Fiscalía especializada de Género, porque estos casos están dentro de lo que se conoce como ‘Violencia por Perjuicio’, una violencia basada en la orientación sexual, ya sea reconocida o no, de la víctima”.“La prueba de ADN es fundamental” dijo la querellante y añadió que en el caso “se da una característica muy especial, que ambos (víctima y victimario) tienen el mismo tipo de sangre, por lo que se espera el resultado del ADN”. De la misma manera, manifestó que se aguardan “los resultados de las pericias de bomberos que no habían sido agregados, los datos telefónicos de Vidal que tampoco estaban, hasta la semana pasada, agregados a la causa”.La letrada dijo que desde el Ministerio de Mueres, Género y Diversidad de la Nación, tuvieron contacto con la familia de la víctima y con su abogada “desde los primeros días de que se conoció el hecho; ellos monitorean este tipo de hechos, y lo están haciendo desde un asesoramiento jurídico, están siguiendo la prueba. En esta semana hay remitido un escrito a la Fiscalía para que sea consideradas una serie de normativas nacionales e internacionales para la investigación”.Asimismo esgrimió: “No afirmamos que haya sido un crimen de odio, pero tampoco lo descartamos de plano como lo ha hecho el fiscal desde un primer momento. Creemos que lo que tenemos que garantizarle a Silvio, por respeto a su identidad sexual, a la comunidad LGBTQ de Concordia y a todos los que están mirando este caso y con mucho miedo, y a la sociedad en general, es que estos casos sean investigados desde ese punto de vista, con perspectiva de género”.