Hablaron tres años por Tinder, nunca se vieron y ella le robó casi $5 millones

Un joven de 25 años oriundo de Puerto Madryn denunció que fue estafado y engañado por una chica llamada "Leila" a la que conoció en la aplicación de citas Tinder y con la que estuvo en contacto por más de tres años.Lo curioso de esta historia en que en los tres años de relación nunca se vieron personalmente aunque, en el transcurso del noviazgo, él le entregó una suma superior a los $4.5 millones, ya que supuestamente ella había sido abandonada por sus dos anteriores maridos y tenía que mantener a sus tres hijos, así como también pagar una deuda.Pero un día dicha relación de años tuvo un giro de 360° y las dudas comenzaron a surgir luego de que ella le solicitara más dinero porque había sacado un préstamo y no podía pagarlo."Me dijo que había personas que le habían atacado la casa a tiros por no pagar. Leila me pasó el teléfono y yo hablé con el prestamista, para pedirle un tiempo para conseguir la plata", indicó el damnificado.Tras el atraso en el supuesto pago, él accedió a enviarle el dinero requerido, pero a la semana siguiente ella le volvió a pedir más efectivo por otra deuda que había contraído.Ante la duda, el joven investigó y pudo constatar que "Leila" se había hecho una operación de mamas y un implante. Luego del descubrimiento, él se negó a pagar, y de inmediato recibió amenazas de la mujer sobre que si no pagaba iba a sufrir las consecuencias.Desde la fiscalía señalaron que este tipo de estafas son comunes y la mayoría de los casos tienen por iniciativa que una de las personas pida dinero a pocas semanas de comenzar a relacionarse."Muchas de estas estafas siguen un patrón similar. Y hay señales en las que se debe prestar atención como, por ejemplo, hacen creer que viven o trabajan fuera del país en el que se encuentra la víctima, o dan excusas para no verse personalmente o unirse a una videollamada. A la vez, cuentan historias de vida complicadas para argumentar por qué necesitan dinero", explicó el funcionario Fernando Blanco.Ahora el joven espera que la causa avance y se encuentre a la mujer, pero también poder recuperar el dinero. Desde la Justicia creen que ese pedido es bastante complicado que se efectué.