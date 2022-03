Investigan créditos que policías denuncian que no tomaron: ¿estafa o error?

Qué ocurrió

Investigación

Se ha conocido en las últimas horas una supuesta estafa o error informático que involucra al personal de la Policía de Entre Ríos (jerárquico y agentes) queSegún se dio a conocer, hasta el momento,. Sin embargo, una importante cantidad de efectivos policiales entrerrianos y también, particulares,Diego, uno de los denunciantes, contó aque es policía retirado y tienea la base de datos que tiene la Policía, que ha sido hackeada o vendida, sobre los efectivos que realizan adicionales y muchos funcionarios han sido estafados con créditos de 3 o 4 millones de pesos”, relató y agregó queEl hombre contó que hasta el momento, no les habían descontado las cuotas pero se iban a presentar con abogado para que las entidades financieras aclaren la situación., explicó el policía retirado y agregó que “tienen que chequear en sus cuentas y realizar las denuncias”, aconsejó Diego.Por su parte, el jefe de la División Delitos Económicos, comisario. “En el Registro de Deudores financieros del Banco Central, hay un crédito que me figura como solicitado en el Nuevo Banco Santa Fe SA,”, explicó y agregó que “hay muchos damnificados de la División 911, del Grupo de Infantería, personal policial, gente de Nogoyá, de Concepción del Uruguay”, afirmó.“Al consultar al Registro de Deudores financieros del Banco Central, muchos funcionarios policiales, nos anoticiamos de lo sucedido. Pero, además, surgió tras una denuncia de un efectivo que quería“Pese a figurar la deuda y el crédito, no hay ningún descuento realizado y se puede chequear a través del home banking y el común denominador es que todos son del Banco de Santa Fe”, sostuvo el comisario de la División Delitos Económicos y agregó que “”, indicó.