¿Mafia encubierta en páginas porno?: No contrató a meretriz y sufrió extorsiones

“Decían ser jefes de sicarios”

“Se acercaba el casamiento de un compañero de trabajo. Quisimos contratar a una chica (meretriz) para ‘hacerle la despedida’; buscamos por Internet, pero no concretamos el servicio. Nos apareció un número de WhatsApp que fue al que nos comunicamos”, comenzó relatando el hombre que pidió resguardar su identidad.De la misma manera aseveró a: “Desde ese momento no pararon de llegarme mensajes, de ese y otro número, ofreciéndome servicios, los que yo rechazaba todo el tiempo. Por no contratar ninguno, se comunicaron desde un teléfono con la característica de otro lugar, diciéndome que como no había contratado ningún servicio, había hecho perder plata a la agencia y a las chicas. Me querían cobrar una multa de 50 mil pesos, según me dijeron. Les indiqué que no tenía ese dinero, bloqueé ese número, me llamaron, me mandaron videos con armas, diciéndome que eran sicarios, que se iban a encargar de mí y de mi familia si no pagaba. Me dieron plazo de un día para conseguir aunque sea la mitad”.Desde otro número se comunicó alguien que le dijo que “era el jefe de los sicarios”, le pedía el dinero y le daba la dirección a dónde debía concurrir a depositar en Western Union la suma indicada. Como no accedió “siguieron las amenazas”.“Nos ofrecieron para el servicio chicas de Paraná y Santa Fe, según nos decían. Nos enviaron fotos de las mismas”, contó el afectado. De la misma manera mencionó que les ofrecían “lugares para concretar las citas, tanto de Paraná como de Santa Fe. Nunca nos llegaron a dar las direcciones exactas, porque no contratamos el servicio”, destacó además.Las personas que se comunicaban para amenazarlo “decían ser jefe de prostíbulos y jefe de sicarios”, contó. “Tenían tonada colombiana”, aseveró.Manifestó que las amenazas, que le comenzaron a llegar en estos últimos días, surgieron “tras seis meses después de no haber concretado el servicio sexual”.Confió que “ha vivido un calvario” porque “empiezan a decirte que saben dónde vivís, que tienen todos los datos, que están cargados con el número de teléfono y uno se empieza a asustar. Yo empecé a ponerlos a prueba, les hacía preguntas y quedaban en evidencia que no sabían todos mis datos”.“Está claro que trabajan en conjunto con chicas, mandaban audios de mujeres, diciéndome como era el servicio. Y los que me amenazaban eran hombres”, relató además.