Abuso sexual en Viale: la querella confía en una condena para el acusado

Policiales Piden prisión para sujeto que violó a compañero de trabajo con síndrome de down

Un hombre de la localidad de Viale, está siendo juzgado por un caso de abuso sexual con acceso carnal, que tuvo como víctima a un compañero de trabajo que tiene síndrome de down.Durante los alegatos, la querella y la fiscalía coincidieron en solicitar la pena de 10 años de prisión, mientras que la defensa pidió la absolución., el abogado Eduardo Gerard, a cargo de la querella, remarcó que “este caso traía un plus que complejizaba aún más esclarecer lo que había ocurrido, y son las características particulares de la víctima, un adulto cronológicamente, pero con síndrome de down, que dificultaba a veces precisar algunos detalles que tenían que ver con la ocurrencia del hecho”.“Esto demoró bastante el desarrollo de la investigación penal preparatoria, en particular por una resistencia a la realización de la Cámara Gesell, la cual es muy importante y que fue resistida por el personal hasta que finalmente pudo ser realizada en el año 2019, dos años después de la denuncia”, dijo.A la espera de la lectura de la sentencia, que se conocerá el miércoles 23 de marzo a las 12, Gerard se mostró confiado en que el acusado tenga una condena por el delito de abuso sexual con acceso carnal. “La defensa pidió la absolución, niega la existencia del hecho en la forma en la cual ha sido imputada, pero eso no ha menguado el convencimiento de la querella y la fiscalía que los hechos se han sucedido en la manera en que han sido imputadas”.Finalmente, el abogado entendió que este caso marca un precedente. “En lo personal fue un enorme desafío porque exigió la necesidad que los operadores de la justicia, tanto privada como pública, hayamos tenido que adaptarnos a las necesidades que tenía este joven para que pudiera estar dentro de un proceso penal y tener acceso a la justicia. Ha sido un caso muy importante porque luego de una gran insistencia de parte de la fiscalía y la querella se pudo destrabar la Cámara Gesell y realizar otra prueba fundamental que fue la rueda de reconocimiento, muy resistida por la parte defensora. Este caso es un antes y un después”.