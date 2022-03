Videos: dueño de comercio que se incendió afirma que "fue un intento de robo"

Se trata del incendio ocurrido minutos antes de las 6,15 horas del pasado domingo, en un local comercial ubicado en calle Vélez Sarsfield al 352, de la ciudad de Concordia. Su propietario afirma que fue "un intento de robo" que salió mal.En declaraciones radiales, Dardo - el dueño del local - manifestó que "los vecinos me llamaron y yo lo pude ver por la cámara". El propietario del lugar pudo ver que todo fue un intento de robo.

Revisando las imágenes, el comerciante descubrió que "fue un intento de robo". "Era un muchacho que a esa hora se lo puede ver como paseando un perro, mirando todo, hasta que ve pasar un patrullero y luego se viene derecho al local", detalló.Según explicó Dardo, el negocio funciona como "una cerrajería, con reparación de celulares".

Allí, el malviviente "intentó abrir la puerta y me parece que se le fue la mano con la nafta o con el alcohol", por lo que termina desatándose el incendio.Por último, el damnificado contó que "una vez que eso se prendió, destruyó todo; que no era mucho, pero afectó pinturas, cortinas" y parte del mobiliario.Incluso, "no sé si no se quemó el ladrón porque hizo como una explosión", remató. Fuente: LT 15