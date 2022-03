Piden prisión para sujeto que violó a compañero de trabajo con síndrome de down

Fuentes judiciales señalaron que las acusaciones pública y privada coincidieron en solicitar para un hombre que fue acusado de Abuso sexual con acceso carnal cometido contra un compañero de trabajo con síndrome de down, la pena de 10 años de prisión. Las fuentes añadieron que la defensa solicitó la absolución.El hecho fue denunciado en la localidad de Viale en diciembre de 2016. La sentencia se conocerá el miércoles 23 a las 12. El miércoles 16 durante la mañana se realizaron los alegatos en el juicio que se sustancia contra un hombre que siendo empleado del municipio de Viale, habría violado en un galpón de la comuna a un compañero de trabajo con síndrome de down.El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Alejandro Cánepa, adelantó que dará a conocer la sentencia el miércoles 23 a las 12.Fuentes judiciales precisaron que la acusación pública, en manos de las fiscales Natalia Taffarel y Matilde Federick, y la querella particular, a cargo de Eduardo Gerard, coincidieron en solicitar la pena de 10 años de prisión. La defensa, responsabilidad de Marciano Martínez, solicitó su absolución.Según se precisó, durante el debate que se realizó entre el lunes 14 y el martes 15 de marzo, declararon 17 testigos. El hecho investigado habría ocurrido en diciembre de 2016 en el interior de las instalaciones de la Municipalidad de Viale, más precisamente en unos galpones donde ambos trabajadores realizaban tareas, publicóEl caso conmocionó a la localidad y tuvo repercusiones en el Concejo Deliberante por acusaciones cruzadas respecto a si el intendente de la localidad en el momento de la denuncia que realizaron los familiares de la supuesta víctima, estaba tanto del caso.Las acusaciones y señalamientos sobre presuntas responsabilidades desde la gestión comprendieron manifestaciones que sostuvieron que desde la cabeza de la comuna se intentó tapar el caso.También se señaló que con la denuncia realizada y con el caso instalado en la opinión pública, desde la comuna no sólo que no se apoyó a la víctima y su familia, sino que la gestión le renovó al acusado el contrato que lo vinculaba al municipio.