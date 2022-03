Se entregó un acusado de abuso sexual que se encontraba prófugo

Se trata de una causa que comenzó en el año 2019, la cual se elevó a juicio en 2020. A raíz de la pandemia debió ser suspendido dos veces pero, en el mes de febrero se llevó a cabo el juicio oral, del cual participó la víctima -representada por sus abogados bajo la figura de querellante.



En ese juicio oral, que finalizó pocos días atrás, se dictó una condena de 20 años de prisión por el delito de abuso sexual intrafamiliar. Desde ese momento, el acusado esperaba en libertad que la condena quedase firme.



Al respecto, el Fiscal Eduardo Guaita afirmó: “normalmente en los procesos, cuando las personas tienen un buen comportamiento procesal, se los mantiene en libertad, con restricciones, como prohibición de acercamiento a las víctimas, impedimento de contacto, venir a la fiscalía una vez por semana, entre otras”.



El acusado debía ser notificado oficialmente el día 8 de marzo, pero no fue localizado por los funcionarios, por lo que se iniciaron los trámites “para pedir la rebeldía y captura de esta persona. El día viernes el juzgado de Gualeguay dicta la captura”, explicó Guaita.



Además el fiscal comentó que “en el día de ayer me llama un abogado diferente al que había tenido en el proceso, diciendo que los familiares le habían comentado que se iba a presentar, y hoy cuando llegué a la fiscalía estaba el con el imputado esperándome en la puerta”.



Si bien el acusado se presentó de forma voluntaria, al haber estado en rebeldía, la fiscalía pedirá una audiencia para que el resto de proceso penal lo cumpla con prisión preventiva. Éste aún puede presentar un recurso de casación, que puede o no ser aceptado, o quedar firme la condena que lo llevará a cumplir 20 años de prisión. (LT39)