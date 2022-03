Una niña murió al caer de un auto en marcha y ser atropellada por una camioneta

Una nena de 4 años murió en Salta al abrirse la puerta del auto de su papá y salir despedida cuando circulaba por una importante avenida de la ciudad capital. Segundos después de caer sobre el asfalto y cuando la pequeña llegó a ponerse de pie fue embestida por una camioneta que venía detrás y quiso darse a la fuga.



El fatal accidente se produjo este martes a la tarde, cerca de las 15, cuando un hombre de unos 45 años circulaba en un Volkswagen Fox por la avenida Tavella y giró con dirección a la calle San Felipe y Santiago. Por causas que aún no se determinaron, la puerta del lado que viajaba la pequeña se abrió y por el giro que dio el vehículo en el semáforo salió despedida.



De acuerdo al relato de los testigos, la niña pudo reponerse de la caída pero segundos después fue arrollada por una camioneta F-100 que venía detrás. Según se indicó, el conductor se quiso a dar a la fuga pero fue detenido por los gritos de los vecinos y por un policía que lo persiguió.



"Lo vi en carne propia. Estoy limpiando vidrios y cuando me doy la vuelta veo que se le abre la puerta al Fox y cae la nenita, se para y venía una Ford 100 que sí la vió y la pasó por encima. El golpe la mató en la primera, y se dio la fuga porque todos le empezamos a gritar 'pará'", relató un limpiavidrios conmocionado por el hecho.



"Soy papá y entiendo el sufrimiento de no volver a ver a tu hija en tu casa", agregó el joven mientras se secaba la lágrimas en declaraciones al portal Qué Pasa Salta.



A pocos minutos de la tragedia llegó al lugar la mamá de la nena. El llanto de la mujer fue desgarrador al igual que el padre de la pequeña. No había consuelo y la pareja se fundió en un abrazo ante la mirada de los testigos de la tragedia. Luego la madre de la niña tuvo que ser asistida por personal del Samec por una crisis nerviosa.



De acuerdo a lo informado por el diario El Tribuno de Salta, en el caso intervino el fiscal penal Leandro Flores, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien dispuso el cumplimiento de diversas medidas tendientes a determinar lo ocurrido.



"Inicialmente, se procedió a la demora del conductor del vehículo donde viajaba la niña y el de otro rodado, que presumiblemente habría tenido participación en el hecho, para realizar las pericias de rigor", informaron desde el Ministerio Público Fiscal.