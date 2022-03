Generación Zoe Paraná: deuda por $300 millones y lo que explica el gerente local

Paraná Cerró Generación Zoe Paraná y afecta a más de 250 inversores asociados

El fundador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto continúa prófugo de la Justicia argentina y montó una nueva empresa. En Colombia, y desde laCaptaban a la gente a través de distintas maneras. En Villa María, Córdoba, fue con cursos de “coaching, mentoring y trading”. Les pedían una inversión en dólares y les prometían que iban a recuperar el 7,5% mensual.El holding tenía tentáculos en diversos rubros": construcciones, representación de jugadores de fútbol, comida rápida, veterinarias, gimnasios y, fundamentalmente, trading o mercadeo.Mientras tanto, el gerente de la sede Paraná de “Generación Zoe”, anunció que se cerraba el local, tal como sucedió con las otras dependencias de la empresa. El abogado Andrés Amarilla, gerente del emprendimiento en la capital entrerriana,o 5 mil dólares. Estamos esperando y hablando de muchísimo dinero”, remarcó el letrado y gerenciador local de Generación Zoe (ahora, Sunrise Coach).“El CEO de Generación Zoe, nos manifestó que ya no existe esa empresa y ahora, existe Sunrise Coach y a partir de ahí, él ya no necesita ninguna oficina representativa en ninguna provincia y entonces, tuvimos que sacar todos losEl expediente se abrió el 12 de noviembre del año pasado a raíz de la denuncia de un particular que solicitó que se investigue una presunta estafaLa denuncia detalló que como contrapartida de la inversión inicial se prometían “ganancias superiores a los $100.000 mensuales sin hacer nada” y que quienes no podían invertir debían “captar a cinco o diez víctimas que pusieran el dinero solicitado para poder ingresar”.“La credibilidad cada vez es menos, sobre todo, los que tenemos altos capitales ahí, y que somos la mayoría; nos queda esperar que esta nueva empresa que desconocemos, pero que figura él y que según dice, otras personas hicieron grandes inversiones, la firma se va a levantar y en cincoEn referencia a los asociados en la sede de la capital entrerriana, Amarilla contó que los inversores, “, viajé por diferentes lugares del mundo y veía toda la panacea que era muy creíble. Encuentros de 3.500 personas en el mejor hotel y pagadas por Leo (Cositorto) y entonces, uno creía que era verdad y que nunca iba a suceder lo que pasó”, explicó el abogado.“Muchos de los que entraron son mis amigos y siempre estuve a lado de ellos, pero en este momento, ya es mucho más difícil devolver el dinero a, sino dependiendo de nuestro conocimiento de binarias, el estudio de trading e índice sintético. Eso si nos va a sacar adelante, pero con el tiempo”, relató el abogado.y agregó que “no temo la parte penal, porque no he hecho ninguna transacción fuera de la empresa y yo no tengo acciones de la empresa, soy un socio más. Distinto de como sucedió en Córdoba, que a nombre de la empresa, compraban bienes o hacían usufructo de las inversiones”, afirmó.“Dialogando con los 255 asociados, les conté que me voy a presentar a hacer la denuncia. Ahora, no lo he hecho porque estoy esperando si seConsultado sobre el cambio de nombre en la empresa como Sunrise y la posibilidad de reclamar el pago de Generación Zoe, Amarilla sostuvo que “podría ser una estrategia para no pagar, porque no puedo denunciar a Zoe porque no existe más. Y ahora, recién ingresé a Sunrise para percibir