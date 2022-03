Hallan restos óseos en la casa de un acumulador compulsivo

Foto 1/2 Foto 2/2

Personal de la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de Rosario comenzó este miércoles a la mañana con las tareas de limpieza en una casa habitada por un acumulador compulsivo. El hombre fue internado en febrero en un centro psiquiátrico y personal municipal ingresó esta mañana con una orden judicial para realizar tareas de limpieza.



A los pocos minutos de iniciados los trabajos, sin embargo, los empleados municipales se llevaron una tremenda sorpresa cuando hallaron, en el medio del monumental montículo de residuos, restos óseos que serían humanos.



El hallazgo se produjo en una casa ubicada en pasaje Jorge Harding 1430, en barrio Industrial, a pocos metros del cruce con Díaz Vélez. Se trata de una vivienda que era habitada por un hombre con trastornos mentales que acumulaba sistemáticamente basura.



El director de Higiene Urbana de la Municipalidad, Luciano Marelli, señaló que este miércoles se iniciaron las tareas de limpieza del inmueble autorizadas por el juzgado que interviene en el caso. “Cuando estábamos trabajando en el patio, el personal encontró huesos y a partir de esa novedad nos comunicamos con el 911. También fue informada el área legal de la Municipalidad. Inmediatamente, llegó la policía para resguardar la escena y evaluar el procedimiento a seguir”, expresó el funcionario.



En declaraciones a Canal 3, Marelli no se arriesgó a confirmar que los huesos fueran restos humanos. “No tenemos certezas de que sean restos humanos. Tal vez sean restos utilizados por estudiantes de Medicina, pero eso lo determinará la policía científica que trabaje en el lugar y tome cartas en el asunto”, sostuvo.



“No era un esqueleto completo, eran partes sueltas que estaban en medio de la basura y en el sector del patio”, agregó el director de Higiene.



Marelli recordó que el organismo municipal que dirige “ya había limpiado el mismo domicilio hace unos años por un oficio judicial, que solicitaba que se dejara el lugar en condiciones para habitar. En ese entonces, quedó todo impecable. Pero después de todo ese tiempo y cuando nos tocó intervenir otra vez nos encontramos con la casa llena de residuos. Alcanzamos a limpiar una parte, pero tuvimos que detener las tareas para que intervenga la policía”.



El funcionario también mencionó que el habitante de la casa “ya estuvo internado por abordajes del área de Salud de la Municipalidad. Se tuvo que solicitar un oficio para internarlo ya que él por sus propios medios no seguía la medicación que le habían indicado. Estaba en riesgo él y también terceras personas. Entonces se lo internó por orden de un juzgado de Familia. No obstante, aquí no podría vivir hasta que todo el lugar esté limpio”.