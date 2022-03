Preocupan estadísticas de accidentes de tránsito en rutas entrerrianas

Siniestralidad en rutas de la provincia

Según medio de movilidad (1/1/2022 al 14/3/22):



Operativo “exitoso” en la FDD

Acceso Sur de Paraná

Desde que las cifras “preocupan” ya que no bajan los números de víctimas fatales. Se detallaron las causas “totalmente evitables” en la que incurren los conductores. El exceso de velocidad y la falta de atención son las causas principales.Sigue siendo una preocupación las cifras de víctimas fatales, sobre todo en hechos que son totalmente evitables, indicó a Elonce, Pablo Plein, desde el Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos.Plein detalló que desde el 1/1/2022 al 14/3/22 fueron 33 las víctimas fatales. En el mismo período de tiempo, pero de 2021, los decesos en siniestros viales en la provincia, fueron 34. Respecto de las zonas en que ocurrieron, en 2022, los datos reflejan que 18 se dieron en áreas urbanas y 15 en áreas interurbanas.-Auto - 14-Moto - 13-Peatón - 2-Ciclista - 2-Otro – 2Plein mencionó que se ha visto “en el último tramo del año pasado y temporada de verano, que se ha incrementado la siniestralidad (respecto de otros meses del año), principalmente en las rutas de la provincia, donde vemos exceso de velocidad. Una característica muy común en vuelcos y despistes son por exceso de velocidad, por distracción de los conductores, muchos de ellos manifiestan respecto del uso del teléfono celular mientras manejan, otros que se duermen por haber conducido largas horas de viaje, sin respetar los descansos; hay adelantamientos indebidos”.En el mismo sentido describió que ha habido un “notable incremento de la parte movehicular y vehicular y donde la infraestructura y planificación urbana no termina siendo acorde a esta cantidad de vehículos que circulan”.Dijo que si bien los datos que se han obtenido de estos últimos meses son preliminares “no hay una diferencia significativa en cuánto a víctimas fatales. La siniestralidad con lesionados graves, que son los que desde el Observatorio llevamos el registro, en conjunto con el área de Criminalística de la provincia, son similares a los datos del año pasado”. Aportó que han fallecido 33 personas en lo que va del año.Lo bueno, aseguró, “es que no han aumentado, pero lo preocupantes es que no disminuyen, a pesar del esfuerzo del Estado por controlar y distintas políticas que se llevan adelante. Se necesita que esas cifras disminuyan mucho más”.Destacó el desempeño en el operativo llevado adelante en la Fiesta de Disfraces que se realizó este fin de semana en Paraná. “Sabíamos que la gente que vino de diferentes pates del país iban a permanecer por varios días en la ciudad, y la euforia que acontece para este tipo de eventos, podía llegar a ser lamentable, por lo que se armó un mega operativo exitoso”.Lamentó que el fin de semana culminó con un hecho (el ocurrido en Avenida de la Américas en Paraná), que no tuvo que ver con la fiesta de Disfraces, pero que sí “fue trágico, por la imprudencia de alguno de los dos conductores que desgraciadamente terminó con dos hermanos fallecidos”, dijo.Al ser consultado respecto al desempeño en el tránsito de los conductores en el Acceso Sur de Paraná, manifestó que este es “nuevo para los paranaenses, el que aborda un abundante caudal de tránsito donde convive el tránsito pesado, transporte de colectivo, colectora (no hay otra zona de la ciudad con colectora), por lo que llevará un tiempo aprender a utilizarla y acostumbrarnos, ciclovía. Es decir se comparte a varios actores con zona comercial, escuelas, lo que hace que el espacio vial de convivencia sea mucho más complejo”.A su vez, entendió que “en el general de las arterias se nota una falta de compromiso y responsabilidad con los usuarios, en respetar las normas”.“Debemos trabajar en la prevención, en la concientización y en que estas cifras dejen de existir”, aseveró.