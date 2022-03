A Nora Dalmasso “la mataron a traición cuando se encontraba dormida y desnuda”

El fiscal en lo penal, Julio Rivero, adelantó este martes que probará que a Nora Dalmasso la mataron cuando dormía aunque ni "ella supo quién lo hizo" y aseguró que el caso debe ser analizado como un caso de "violencia de género".En la etapa previa donde se hizo la presentación del caso, el fiscal dijo que "hace 15 años que Nora Dalmasso no descansa en paz", e hizo alusión a la figura penal de femicidio aunque la misma no encuadra porque no estaba reglamentada al momento de cometido el crimen, el 26 de noviembre de 2006."Esta fiscalía va a intentar probar que a Nora la mataron a traición cuando se encontraba dormida y desnuda en la cama de su hija. Y luego de compartir una cena con ¿amigas?. La mataron cuando estaba dormida, va a probar que la mató una sola persona, que esa noche no esperaba a nadie y sí recibió la visita de su asesino", indicó la fiscalía."Nunca se va a saber quién la mató. Yo les puedo asegurar que Nora no supo quién la mató, que el asesino no era un loquito, y que el móvil no es sexual ni motivo en ocasión de robo, sino que fue personal", agregó.La presentación de Rivero se inició cerca de las 9.25 y continuará con la de la defensa de Macarrón, a cargo del abogado Marcelo Brito.Macarrón llegó cerca de las 8.45 a los tribunales, a bordo de una camioneta con la que ingresó directamente al estacionamiento de la sede judicial sin realizar declaraciones a la prensa, a diferencia de ayer, que lo hizo caminando con sus hijos y aseguró ser inocente del hecho que se le imputa.Se espera que, tal como adelantó ayer, Macarrón declare ante el jurado popular, los magistrados y las partes que participan del debate.También para hoy fueron citados tres testigos, dos de ellos vecinos que estuvieron vinculados al hallazgo del cuerpo de Dalmasso y un tercero que es el primer policía que ingresó a la vivienda.El proceso de enjuiciamiento comenzó ayer con una jornada dedicada únicamente a la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio.La apertura del juicio dejó como puntos salientes la declaración de Macarrón ante la prensa, en la que calificó de "mamarracho" el expediente elevado a juicio en 2019 por el fiscal Luis Pizarro.Por su parte, Facundo (33) y Valentina (30) Macarrón, hijos del acusado, acompañaron a su padre en el ingreso a la sala de audiencias y luego reforzaron su apoyo con una manifestación que encabezaron junto a familiares y amigos en los tribunales.Allí, los hijos de Dalmasso y Macarrón anunciaron que cuando declaren en la causa, probablemente la próxima semana, presentarán pruebas sobre el sospechoso del homicidio al que "nunca investigaron".Valentina dijo a Télam que va a aportar "nuevas pruebas" que involucrarían en el crimen de su madre a un "empresario que era amigo de la familia"."Hemos aportado un montón de pruebas sobre el sospechoso del crimen que nunca se valoraron ni se investigaron", dijo al referirse a la persona que la familia apunta como autora del crimen, y remarcó que su papá es "inocente".En iguales términos se expresó su hermano Facundo, quien aseveró que "desde el punto de vista lógico y jurídico, jamás se puede llegar a una sentencia condenatoria" porque "la acusación no tiene ningún sustento probatorio".El cuerpo de Nora fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto y, según los informes forenses, la mujer fue asesinada mediante una asfixia mecánica utilizando la bata de baño ajustado como doble lazo alrededor del cuello.Según el fiscal Pizarro, como parte del plan criminal el asesino "ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona".