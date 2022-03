Insistirán con la perpetua para Lescano en nuevo juicio por el crimen de Nahiara

en el que los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo, quien era la madrastra de la niña de dos años que falleció el 7 de febrero de 2019 por una falla multiorgánica y un avanzado estado de desnutrición, producto de los malos tratos que recibió en el hogar familiar.Por el crimen, el padre de la pequeña, Miguel Ángel Cristo, fue condenado a perpetua y permanece detenido en la Unidad Penal de Paraná; pero quien era su pareja, Yanina Lescano, fue penada con 16 años, los que cumple bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La condena no está firme y se hará un nuevo juicio para, eventualmente, dictar una nueva sentencia a la madrastra de Nahiara a partir de ese nuevo debate, pudo saberel fiscal Santiago Brugo. Y agregó:“Y a su vez se hizo lugar parcialmente al recurso que interpuso Fiscalía en el entendimiento de que deberían haberse tratado los agravantes por alevosía y ensañamiento;. Nahiara padeció un sufrimiento innecesario, más allá del sufrimiento que puede padecer cualquier persona ante un homicidio -los momentos previos”, argumentó el fiscal., no haber llamado a la Policía o a familiares, el no haber llevado a Nahiara a un hospital cuando tenía posibilidades de sobrevivir porque cuando lo hicieron, fue tarde”.El fiscal refirió además que, ante un nuevo juicio y la posibilidad de una nueva condena, existe la posibilidad que pueda revertirse la prisión domiciliaria de la que goza Lescano. “En todas las instancias insistimos para que la prisión preventiva la cumpla en la Unidad Penal, sobre todo, a partir de que fue condenada. Pero el Tribunal de Juicios y Casacón entendieron que no había motivos para modificar la prisión domiciliaria”, acotó al respecto.Hasta el momento, el nuevo juicio por el crimen de Nahiara no tiene fecha de realización, pero debería concretarse en el transcurso de este año. “Habrá que esperar si las defensas interponen un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia; y en caso que no lo impongan, la causa irá a la oficina de Gestión de Audiencias donde la directora del OGA será quien fije, en un plazo breve, el nuevo debate”, detalló el fiscal., sentenció Brugo. Y remarcó: “Vamos a insistir nuevamente con la pena de prisión perpetua porque este“Jamás vi un hecho de esta naturaleza. Nunca vi, ni estudiando, fotografías con la cantidad y entidad de lesiones que tenía Nahiara; inclusive el decano del Cuerpo Médico Forense de Entre Ríos, que debe tener miles de autopsias en su haber, nunca vio un hecho de esta naturaleza y, de hecho, en el debate anterior, se conmovió hasta las lágrimas”, fundamentó Brugo.