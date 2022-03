Docente y catequista fue condenado a 18 años de cárcel por violar a su hija

Un docente y catequista de la localidad correntina de Itatí fue condenado a 18 años de cárcel por reiteradas violaciones y abusos a su hija. Además, enfrenta otras dos imputaciones por ataques sexuales que tuvieron como víctimas a dos sobrinas.



El hombre, conocido por el alias de “Abuelo”, tiene 42 años, y hasta octubre de 2020 se desempeñaba como profesor de educación física en una escuela primaria y preceptor en la escuela parroquial “Monseñor Luis María Niella”, que está junto a la Basílica.



Asimismo, junto a su esposa y madre de la víctima, eran los encargados de dar clases de catequesis a los chicos del pueblo que está recostado sobre el río Paraná, muy cerca de Corrientes capital.



El caso se conoció en octubre de 2020. La víctima ya había puesto freno a las violaciones pero seguía sufriendo el hostigamiento y tocamientos por parte de su padre. Fue entonces que decidió revelarle a su madre todos los padecimientos que había atravesado desde que tenía ocho años.



La chica contó en una extensa carta que durante largos años .



Fuentes vinculadas a la investigación contaron que en las noches de lluvia intensa o tormenta, el hombre llevaba a su hija a la cama y, cuando su esposa dormía profundamente, aprovechaba para cometer los abusos.



Aún conmocionada por el relato de su hija adolescente, la mujer no dudó y realizó la denuncia. El abusador estuvo prófugo algunos días, pero finalmente fue detenido. Poco después de esa presentación, dos primas de la chica también revelaron que habían sido abusadas.



Esos hechos son investigados por la fiscal Sonia Meza, de la ciudad de Corrientes, la misma que sentó en el banquillo de los acusados a “Abuelo”.



Fuentes judiciales dijeron que los abusos también se cometieron en una carpa que el hombre montaba en Paso de la Patria cuando iba de visita a la casa de su madre. Y que hubo una sucesión de violaciones cuando la mamá de la nena viajó a Claypole junto a su hijo menor. En esa ocasión la pequeña fue abusada varias veces.



Qué dijo el condenado

Durante el juicio, el imputado negó los ataques. Sostuvo que siempre trabajó con chicos y nunca sufrió una denuncia por abuso. Sin embargo, sus explicaciones fueron poco convincentes cuando le preguntaron por qué entonces le había pedido disculpas en dos oportunidades a su hija luego que ella revelara los abusos.



En el juicio oral pero no público que se realizó en el Tribunal Penal 2 de la Ciudad de Corrientes, la joven volvió a declarar. Pidió que su padre no estuviera presente, algo que los jueces aceptaron. La chica reveló cómo los abusos comenzaron cuando apenas tenía ocho años. .



El fiscal del Tribunal, Edmundo Gustavo Schmitt Breitkreitz, dio por probado los hechos y pidió para el imputado una condena elevada teniendo en cuenta el delito, lapso de tiempo en que ocurrieron y el hecho de ser el padre: 17 años. La Defensoría de Menores, en tanto, pidió 18 años de cárcel y la querella 40. Finalmente, los magistrados establecieron que "Abuelo" pasará tras las rejas 18 años.

Fuente: Clarín