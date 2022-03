Amenazó de muerte a su pareja porque le comentaron una foto en Facebook

Un hombre fue detenido por amenazar con un arma de fuego a su pareja en plena Costanera porque un usuario le comentó una foto en la red social Facebook, en un hecho ocurrido en la ciudad misionera de El Soberbio.Fuentes policiales informaron que la víctima, de 32 años, contó que el agresor de 26 años empezó a tornarse violento con ella luego de seis meses de relación. Ella había decidido mudarse a la localidad para iniciar la relación, ya que el joven vive allí.El primer episodio de violencia que relató la víctima se produjo a los dos meses del noviazgo, cuando el sujeto se volvió más agresivo y celoso, ya que no le permitía salir a ningún lado, ni tener amigos en las redes sociales.Hace dos semanas, le hicieron un comentario en una de sus fotografías en una red, a lo que ella respondió con un "gracias", lo que provocó que su pareja se enojara y la llevara a punta de pistola hasta la costanera de El Soberbio, según reveló la mujer.Afirmó que el hombre la quería matar, pero consiguió que se tranquilizara, volviendo a su vivienda de alquiler en el barrio Chivilcoy. Al regresar a su casa en el kilómetro 18 de la ruta provincial 13, el agresor comenzó a pegarle y a amenazarla con un arma calibre 9 milímetros, diciendo que "le iba a pegar un tiro" y que incluso efectuó varios disparos hacia la pared y la obligó a viajar de vuelta a El Soberbio.En este marco, la mujer relató que no lo denunció anteriormente porque la amenazó con matar a su familia, tanto a sus cinco hijos menores de edad y a su ex pareja.Tras radicar la denuncia, la mujer habría referido que no era la primera vez que recibía amenazas y temía por su vida. Así fue que este lunes, la policía avanzó con la detención del agresor conocido como "Yony" o "Escorpión", y en su poder incautaron un arma de fuego calibre 22 caño largo. (NA)