Hermanos fallecidos en choque: las pruebas claves que complican al colectivero

La muerte de los hermanos Jésica y Damián Cancio Bupo conmocionó a Paraná. Los mismos perdieron la vida como consecuencia de un tremendo accidente ocurrido el domingo a la mañana sobre Avenida de las Américas y calle Lisandro de la Torre; donde un colectivo de la empresa Ersa (Línea 6), chocó el automóvil Renault Megane en el que se trasladaban.El fiscal Mariano Budasoff detalló las pruebas recabadas en el caso, por las cuales le impusierontras ser imputado por el delito de, dado que el mismo muestra el momento en el cual el micro hace caso omiso al semáforo., esto es, realizó un cruce prohibido”, afirmó.Budasoff sostuvo que “un informe del Jefe de la División de Accidentología Vial, da cuenta que por el sistema de monitoreo municipal que controla los ómnibus de transporte de pasajeros,. Todo ello como evidencia la grave violación de los deberes de cuidado en la conducción de Mangona, que derivaron en el fallecimiento de dos víctimas”, resaltó el fiscal.En tanto, los peritos de Accidentología Vial determinaron que “al momento de la inspección, los semáforos se encontraban en buen funcionamiento y sincronizados,”.El personal de la División Accidentología Vial realizó el relevamiento planimétrico y tomó fotografías del lugar y los vehículos involucrados. Además, el informe Técnico Pericial Preliminar de los especialistas, en el que se da cuenta de”.En el informe, se señala que la intersección de Avenida de las Américas y calle Lisandro de la Torre, estabaAnte la “situación conflictiva sobre su línea de marcha (el colectivero), acciona el sistema de freno para evitar el impacto, estampando sobre la calzada,, la cual no fue suficiente en espacio para evitar la colisión” con el Renault Megane en el que se trasladaban los hermanos Cancio Bupo,“Luego del impacto,(siendo un total de 43 metros) hasta que logra detener su marcha”, se menciona.Según indican los especialistas, tras el impacto del colectivo, el Renault Megane, realiza una roto-traslación completa (360º) en sentido antihorario, avanzando a su vez hacia el cardinal Sur-Este,” desde el punto de contacto.“Se encontró a Jésica María Luján Cancio en el. Se observó también, que dicho dispositivo de seguridad del asiento trasero izquierdo se encontraba trabado entre la carrocería y la butaca trasera. Asimismo, los cinturones de seguridad de los demás asientos traseros se encontraban desabrochados;”, indica el informe al que accedió Elonce.“En cuanto a los cinturones de seguridad de las butacas delanteras,, al momento del siniestro”, se indicó.Por otra parte, se menciona que “en cuanto al cinturón de seguridad del conductor del colectivo, el mismo se encontraba desabrochado”, explicaron los peritos.“El automóvil Renault Megane cuenta con sistema de seguridad pasivo de Airbag frontales (no así laterales o de cortina), los cuales no fueron desplegados por tratarse de un impacto lateral y no frontal”, resalta el texto remitido a fiscalía.