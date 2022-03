Bomberas de La Paz denunciaron a su exjefe por "acoso y hostigamiento"

Tres mujeres que integraron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Paz denunciaron a su superior por una serie de situaciones de "acoso y hostigamiento".



El caso tiene como denunciado a Julio Héctor Tentor, quien es presidente -en uso de licencia- de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de La Paz. Precisamente, fue el propio acusado quien mencionó haber sido denunciado, aunque no dio detalles sobre las presentaciones.



A través de un comunicado emitido el 3 de marzo, Tentor solicitó 45 días de licencia al frente de la Comisión a raíz de "denuncias judiciales" que "más allá de menoscabar mi integridad, afectan primordialmente el funcionamiento de la Comisión".



Con el paso de los días, Entre Ríos Ahora supo el hombre fue denunciado por tres exbomberas ante el Ministerio Público Fiscal.





A través de sus relatos, las mujeres afirmaron haber sufrido violencia de género del tipo psicológica en razón de la superioridad jerárquica que ostentaba Tentor.



La primera denuncia fue radicada el 16 de febrero, por una bombera de 39 años, quien contó que a poco de comenzar su trabajo Tentor le ofreció mantener relaciones sexuales con dos altas autoridades policiales locales.



En otra ocasión, aseguró que su superior se le ofrecía para mantener relaciones sexuales y añadió que el "acoso y hostigamiento" se incrementó cuando denunció irregularidades en el manejo de fondos del Cuerpo.



"Él me decía que si yo me acostaba con él o con sus amigos integrantes de la Policía conseguiría mejor pasar", manifestó la mujer en sede judicial, según publica el portal Entre Ríos Ahora. Y agregó que ante el constante acoso, decidió renunciar el 30 de enero de este año.



Ante esta presentación, el juez de La Paz Raúl Damir Flores dispuso medidas de protección para la mujer, que incluyeron una prohibición de acercamiento por parte de Tentor, como así también que realice cualquier tipo de acto "violento, molesto o perturbador" en perjuicio de la víctima.



El 10 de marzo, otra mujer bombera, de 30 años, presentó una denuncia en la que manifestó que formaba parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarias desde hace 13 años, pero que decidió retirarse ante las actitudes de su superior.



Señaló que sufrió hostigamientos con llamados y visitas inapropiadas en su domicilio, y que incluso su superior le propuso ser "la amante de los Jefes de Policías de la ciudad". No obstante, la denunciante aclaró que a pesar de los dichos de Tentor, ninguna autoridad policial le realizó una propuesta indecente. De momento, todo indica que con los supuestos comentarios se buscaba mostrar cierto "poder" o "contacto" con funcionarios policiales. Más allá de ser ciertos o no, la simple mención infundía temor en las bomberas.



La segunda denunciante también relató que era hostigada a través de las cámaras de seguridad, mediante las cuales Tentor le sacaba fotos "para pasarlas" a sus amigos.



Al igual que su colega, también mencionó otras situaciones en las que se sintió acosada. Por caso, señaló que en una ocasión el titular de la Comisión de Bomberos le habría dicho que debía "pagarle por el cargo que le había dado".



En ese sentido, indicó que ante la negativa comenzó a notar que su superior buscaba motivos para despedirla.



La tercera denuncia fue radicada el 11 de marzo, por una bombera de 32 años, quien también relató haber sido acosada a través de mensajes y llamadas. Llegó a contar 30 o 40 llamadas por día de parte de Tentor, a quien señala como acosador.



En su presentación, la mujer mencionó que no hizo la denuncia antes porque creía que esas acciones quedaban fuera de la órbita judicial. "Como el no llegó a tocarme o abusarme, no pensé que lo que sufrí de su parte se pudiera denunciar y tuviera alguna entidad. Luego recibí asesoramiento y me informaron que sí podía denunciarlo", señaló.



El denunciado, de licencia



Julio Héctor Tentor informó el 3 de marzo que se tomaría 45 días de licencia como presidente de la Comisión de los Bomberos Voluntarios de La Paz. "Sabido es que he sido blanco de denuncia mediáticas y judiciales, que más allá de menoscabar mi integridad, afectan primordialmente el funcionamiento de la Comisión, y su trascendental tarea en nuestra ciudad", dijo y agregó que "es mi intención que el persistente accionar de personas que estuvieron ligadas a la Institución, tendientes a lograr el corrimiento del lugar que ocupo en la Comisión Directiva, no entorpezcan las tareas y, proyectos de esta comisión".



"Los insto a continuar trabajando como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, sosteniendo los logros realizados, particularmente en aspectos tan relevantes y anhelados para la vida de la Institución, como regularización ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, Inscripción en AFIP y titularización de cuenta Bancaria, luego de transcurrido 18 años desde la Constitución de la Asociación de Bomberos Voluntarios", concluyó.

Fuente: Entre Ríos Ahora