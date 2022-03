Crimen de Nahiara: “A Lescano se la acusa por un delito omisivo”

La convivencia entre Lescano y Cristo fue de seis meses.



Respecto de Yanina Lescano, la Cámara de Casación rechazó el recurso interpuesto por los abogados Miguel Cullen y Patricio Cozzi, defensores técnicos de esta imputada y resolvió hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo; y en consecuencia, anular parcialmente la sentencia recurrida, sólo en relación a la situación de la imputada (respecto de la autoría, de las agravantes, de su calificación legal y de la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación). Se dispuso reenviar el legajo al Tribunal de Juicio, para que un Tribunal debidamente conformado, reedite los actos pertinentes, y dicte “sentencia ajustada a derecho”.Recordemos que“Tanto ambas defensas, como Fiscalía, fuimos a la Cámara, que resolvió dándole lugar a un recurso de la Fiscalía, pero resolviendo algo que pedía esta defensa, que es la nulidad del juicio respecto de Lescano y la reedición del debate”, indicó el abogado Patricio Cozzi a Elonce.“Analizaremos los próximos pasos para hacer respecto de esa sentencia porque entendemos que hay causa federal para ir al Superior Tribunal de Justicia porque nuestros agravios y los agravios que pretendíamos que se analizaran no fueron analizados, queremos que haya un tratamiento de nuestros planteos”, indicó.La mujer se encuentra “en una prisión cautelar. La sentencia hasta el día de hoy no está firme. Por ende, Lescano está en prisión preventiva, en modalidad domiciliaria. A ella se la acusa por un delito omisivo, el no haber hecho algo para salvarla. Una cosa es la omisión y otra la autoría. Cristo tuvo la acción material”.Respecto de“Tenemos a un monstruo que asesina a su hija, que la sometía a tratos inhumanos pero según la sentencia que la había condenado a Yanina, no era violento con ella. Es absurdo el razonamiento que se hizo: que era un monstruo con Nahiara, pero que con el resto de la familia era ‘buen tipo’. Yanina estaba en un contexto violento, intimidante, en el cual no pudo realizar una acción para poder salvar a la niña”, aseveró.De la misma manera, el letrado aseveró: “También surgió que ella se quería ir de la casa y no podía, que la madre le pedía a él que deje de pegarle a ella y la consolaba, que se escuchaban gritos pidiéndole a él que se vaya y no se quería ir”.“Los chicos están en guarda, pero no fueron dados en adopción. Por un derecho de familia de ver a su madre, se la ha imposibilitado de hacerlo. Esto ya es un juzgado de familia, pero esa es la situación que tanto los niños como ella, atraviesan”, finalizó Cozzi.