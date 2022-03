Delincuente lo “envolvió” y le llevó el dinero de su jubilación: cómo lo engañó

El sujeto que lo engañó y terminó sacándole el dinero de su jubilación le dijo que “mi prima que vive en Santo Tomé estaba internada en Puiggari, que había tenido un ACV y que había fallecido”, comenzó a indicar. Y detalló que el ardid que usó para estafarlo fue diciéndole que necesitaba “30 mil pesos para pagar el sanatorio, y 20 mil para abonar el traslado de la empresa fúnebre”, relató muy acongojado.



El estafador se hizo pasar por su primo. “A mi primo, desde hace más de 20 años, no lo veo”, aseguró a Elonce Rubén, al referir que ya no se acordaba cómo era, por el tiempo que había pasado que no se frecuentaban.



“Es gordito, anda en una moto azul y usa un casco camuflado en verde y color brilloso. Andaba con un pantalón de buzo marroncito y una remera verde. Entró a mi casa, porque me dijo que me tenía que comentar algo”, rememoró la víctima.



Cuando el estafador se fue “hablé a otra prima, Graciela. Le pregunté por la ‘Tuti’ (que es la mujer que supuestamente había fallecido) y me contestó que recién se había ido de su casa”. En ese momento se dio cuenta que había caído en una estafa.



Indicó que decidió contar lo que le sucedió porque “así como caí yo en esto, puede caer otra persona. Me envolvió, me trabajó la cabeza. Incluso me dijo que iba a ir a pagar y volvía para que fuéramos a Santo Tomé”.



“Me sacó la plata de mi sueldo de jubilado”, dijo con profunda tristeza e indignación, el hombre. Elonce.