Acordaron 19 años de cárcel los homicidas de De La Fuente: “No hay consuelo”

A poco más de tres años del crimen del empresario Nelson De La Fuente, conocido por su trayectoria y vinculación al deporte, los autores materiales fueron llevados a juicio en el marco de un proceso abreviado que se realizó este lunes en los Tribunales de Paraná.Jesús Ángel Ramón Castillo y Nicolás Juan Ramón Saucedo acordaron 19 años de cárcel por el brutal homicidio, que ocurrió el 6 de diciembre de 2018, cuando De La fuente los trasladó a la quinta que poseía en Paraje San José de Aldea Brasilera para que cortaran el césped y limpiaran la pileta.por qué aceptaron que el crimen haya sido resuelto en un juicio abreviado. “No hay consuelo, el dolor está y hay una necesidad imperiosa de Justicia. Necesitamos que se haga Justicia, por eso acordamos el juicio abreviado para terminar con la tortura de que los autores del crimen, tan sin sentido, estén afuera sin cumplir con la condena que les corresponde”, argumentó Gabriela, viuda de la víctima. La mujer agradeció a sus familias por el acompañamiento permanente durante la situación vivida.Desde que fueron detenidos, Castillo y Saucedo permanecen bajo prisión domiciliaria. “Son tres años en su casa”, apuntó la viuda. “Hay detalles que desconozco, pero para que no dilate más la situación, acordamos realizar este juicio abreviado y confiamos plenamente en la Justicia, y destacamos el accionar de la Policía y la Fiscalía que siempre respondió a nuestras preguntas, siempre presente”, argumentó.“Es muy doloroso. Es una tortura y no hay consuelo porque el dolor está presente todo el tiempo”, lamentó.Por su parte, Ariel, hermano de la víctima, comentó: “Llegamos destrozados, fue tremendo para nosotros que ellos están en sus casas. A causa de esto (el crimen de De La Fuente) también perdí a mi papá por depresión; el falleció el año pasado y fue durísimo”.“Esperamos que no se dilate más, que haya Justicia para que pueda descansar en paz y que mi familia también pueda entender, porque lo extrañamos todos los días”, indicó.“Además del daño emocional que nos produjeron, el económico, porque Nelson era sostén de familia. Su camioneta, con la que trabajaba todos los días, la incendiaron. Fue durísimo”, rememoró. En la oportunidad, ponderó que “la Policía actuó muy rápido y enseguida se llegó porque había pruebas suficientes; así pudimos sabemos quienes cometieron este hecho aberrante, sin sentido”.