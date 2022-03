Murió un joven y son dos las víctimas fatales tras choque entre auto y colectivo

El violento choque

De acuerdo a lo que pudo conocerque ya se había cobrado la vida de su hermana Jésica Cancio Bupo, una mujer de unos 30 años.que el muchacho falleció tras el grave cuadro de salud que presentaba producto del hecho.. Fue intervenido quirúrgicamente y luego quedó alojado en la terapia intensiva del nosocomio. No obstante, fueron ingentes los esfuerzos por salvarle la vida y terminó falleciendo luego de las 15:30.En el, estuvieron involucrados un colectivo de la empresa Ersa (Línea 6), que circulaba sin pasajeros, y un automóvil Renault Megane en el que se trasladaban tres personas.A raíz del fuerte encontronazo, indicaron fuentes policiales. Los otros dos ocupantes del rodado fueron trasladados al Hospital San Martín luego del hecho, presentando lesiones de gravedad.Personal de Bomberos debió intervenir para rescatar a uno de los jóvenes que había quedado atrapado en el rodado. El restante salió del habitáculo del vehículo, por sus propios medios.A la altura de la, lugar en donde se produjo el lamentable encontronazo fatal., quién resultó en primer lugar, víctima fatal del tremendo hecho es fotógrafa profesional y volvía de un evento particular (no de la Fiesta de Disfraces), junto a los otros dos ocupantes del rodado.El comisario general Jorge Cancio, quien fue jefe de la departamental Concordia de la policía, era tío de los jóvenes fallecidos.Tomó intervención en el siniestro la dirección Criminalística, comisaría 13º y el fiscal en turno.El fiscal interviniente Mariano Budasoff dispuso la detención preventiva del chofer de la línea 6.. Estas circunstancias se establecerán con el curso de la investigación, a través de las respectivas pericias, posibles imágenes de cámaras de seguridad de la zona y eventuales testigos.