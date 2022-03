Un siniestro vial ocurrió en las primeras horas de este domingo en la ciudad de Concordia. Según se supo, un auto, por causas que se tratan de esclarecer, volcó quedando las cuatro ruedas hacia arriba.El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada, cuando el vehículo, un Chevrolet Onix, transitaba por la avenida Presidente Illia (Ex Ruta 4), en la zona oeste de Concordia.Por motivos que deberán establecer las pericias, el joven que conducía el automóvil no pudo dominar el coche que terminó descontrolándose -a la altura de calle Villaguay- hasta completar un vuelco que lo dejo totalmente invertido.En el vehículo también iban a bordo donde mujeres, pero afortunadamente no hubo que lamentar ninguna persona con lesiones de gravedad o consideración, publicó el medio