“No fue imprudencia, sino accidente”, dijo mamá que atropelló y mató a su hija

Policiales Niña murió atropellada por el auto de su mamá cuando la bajaba del vehículo

A tres días del fatal hecho que aún mantiene conmocionada a la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, se expresó la madre de la niña que murió atropellada por el auto que ella misma conducía.Fue en su cuenta de Facebook donde Karina Olea se refirió el viernes al hecho que marcó un antes y un después en su vida cuando su hija falleció al ser arrollada por su auto que se deslizó por una pendiente cuando ella sacó una piedra que utilizaba como freno de mano."Siempre va a haber gente que va a hablar con malas intenciones no fue una imprudencia fue un accidente que se llevó mi primera hijita la que tanto esperé con tanto amor", dijo la mujer que está embarazada y que también recibió un fuerte impacto por el choque, aunque está fuera de peligro.Y añadió: "Mi hija no estaba sola y si mil veces pienso que pude haber hecho otra cosa ese día para no terminar en esta tragedia. Yo a mi hija la amaba muchísimo siempre fue una niña muy feliz pero muy feliz y súper amada su forma de ser y su sonrisa lo reflejo siempre mi amor", dijo.En este contexto, remarcó que junto a su familia se encuentran destrozados por la tragedia sucedida y que intentan sobreponerse a la partida ocurrida inesperadamente el pasado miércoles."Hoy nos encontramos destrozados mi familia entera, mi amor, su papá, su hermanito, mi mamá y hermanos sufren inmensamente. Y no nos queda más que tratar de sobreponernos a la pérdida de una compañerita porque eso era mi hija tan compañera", señaló.Y concluyó: "Uno no publica todo en redes mi familia y yo sabemos que fue feliz hasta su último día. Te amamos. Sólo pido respeto. Hacía nosotros. Sólo eso".La tragedia se produjo en horas del mediodía frente a la casa de la familia, ubicada en la esquina de las calles Barrancas y David Jewett, en el barrio Rotary de Caleta Olivia.Al parecer, el vehículo estaba estacionado pero comenzó a moverse porque se encontraba en una calle con pendiente. En ese momento la nena se interpuso en la trayectoria del auto, que la arrastró unos 15 metros, según consignó el portal El Caletense.Según trascendió, la mujer usualmente solía frenar el vehículo con una piedra para que no se fuera, ya que tenía problemas con el freno de mano.Cuando la policía llegó al lugar observaron un Volkswagen Gol Trend de color verde sobre la vereda y manchas rojizas. En ese contexto y por testimonios recogidos de los vecinos determinaron que una niña de 6 años había sido trasladada al hospital.El director del Hospital Zonal, Gerardo Romaní, informó que la nena ingresó con un paro cardiorrespiratorio por politraumatismo, y que se le realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente falleció.Una vecina contó que la mujer "se ve que no tenía freno de mano y le ponía una piedra al auto para que frene". "Se bajó la nena y la madre para sacar a la otra criatura que tenía en el auto, la nena se ve que pasó por el frente auto y como qué no quedó frenado el auto", agregó.