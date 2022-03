Joven muerto en comisaría: “No hay imputados, sino sospechados” en la causa

El abogado Rafael Briceño vuelve a la causa Erick Valdez, como defensor de varios de los policías investigados por el hecho.



La muerte que se investiga ocurrió en los primeros días de diciembre del año pasado.



“Estoy convencido de que no hay ninguna muerte dudosa”, afirmó el letrado a Elonce. “Esa es una hipótesis que ha instalado, fundamentalmente la querella. Comprendo a la familia en su dolor pero no existe nada mínimamente en la causa que apoye esa hipótesis”, entendió.



El deceso de Valdez “se produce por propia determinación y la actividad que lo lleva a estar detenido se encontró perfectamente justificada a raíz de la denuncia de la suegra, los hechos que precedieron, los hechos de violencia y demás. Y las huellas y los rastros que muestran sus muñecas, que exhibieron sus familiares, son típicas y características de una persona en estado de situación psicomotriz que lucha contra las esposas”, opinó el abogado en referencia a los sucesos que habrían provocado la muerte de este joven.



A su vez, puntualizó que en la causa “no hay imputados, sino sospechados”.



El abogado Briceño volvió a estar como defensor en la causa. “El 30 de diciembre de 2021, mientras me encontraba presto para la audiencia de Valdez, una audiencia que a mi entender y para los intereses de mi pupilo era intrascendente, ya que se quería plantear en qué fuero se iba a llevar adelante la investigación. Yo le había explicado perfectamente al fiscal que no concurría esa audiencia en la causa porque 32 minutos antes me habían notificado de una audiencia en la cual se discutía un recurso de apelación mío, en otra causa; era mucho más grave e importante esa situación. Pienso que fueron suficientes los argumentos que dí, la jueza revocó el fallo de Garantías”, detalló el letrado.



Respecto de los hechos opinó que el joven que terminó falleciendo “estaba fuera de sí, atravesando una situación particular a raíz de un problema con su pareja, sumado a la situación de privación de libertad. Veremos si se suma alguna otra causa a mi pupilo, que puede surgir a surgir del estudio anatomopatológico al realizar la reautopsia”.



Recordemos que la familia del joven “no se explica” por qué las autoridades policiales y la misma fiscalía le comunicaron el deceso de Erik a las horas de haber acontecido. Y que el cuerpo de Valdez se hallaba con moretones.Elonce.