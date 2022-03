En confusas circunstancias se produjo un choque múltiple en Avenida Almafuerte

Un choque múltiple ocurrió en la noche de este viernes en la capital entrerriana. Sucedió en Avenida Alamfuerte y Tarnowsky, en sentido este-oeste, alrededor de las 21 horas. En el hecho participaron un Volkswagen Golf, un Volkswagen Polo y un Renault R19.Claudio Palacios, de Comisaria Decimoquinta, dijo aque, por el hecho “no hay personas lesionadas, pero si se registraron daños materiales, lógico del impacto entre tres autos”.Sobre cómo habría ocurrido el accidente, hasta el momento no se establecieron los motivos por los que los tres vehículos impactaron. Elonce recogió los testimonios de las personas presenten y circulan dos versiones.La primera indica que en el causante del choque habría sido un cuarto auto, que desapareció de la escena, pero los conductores no pudieron establecer que de marca y modelo se trataría. En tanto, la segunda versión, establecería que el Volkswagen Polo, habría frenado de golpe y el conductor del Renault R19, no habría podido frenar a tiempo, lo que generó el impacto contra el auto de adelante, que, a su vez, chocó al Volkswagen Golf.Se esperan los resultados de las pericias para establecer como sucedió el hecho.