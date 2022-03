Mujer fue asesinada y hallan el cadáver envuelto en cubrecama: detuvieron al ex

El cadáver de una mujer de 56 años envuelto en un cubrecama fue encontrado en su casa del partido bonaerense de Florencio Varela, y por el femicidio fue detenido su ex novio.Según confirmaron fuentes policiales a NA, el hecho fue descubierto el miércoles por la noche en una vivienda ubicada en José Gabriel Brochero al 700, en la localidad de Bosques, en donde Ramona del Carmen Murúa fue encontrada por su pareja, envuelta en un cubrecama.El hombre contó que su pareja no le había atendido ninguna llamada en todo el día y que por eso fue a la casa para ver qué es lo que le había ocurrido.Cuando llegó a la vivienda, se encontró con un presunto sobrino de la mujer que vivía allí, y este no lo dejó pasar porque le dijo que estaba con una mujer.Tras esa situación, el hombre fue a una remisería cercana a la vivienda, en donde la víctima había utilizado uno de los autos la noche del martes.Allí le confirmaron que la mujer había viajado, y que el remisero que la llevó le dijo que esperó a que ella ingresara a la vivienda para retirarse.El hombre volvió a la casa, el presunto familiar de la mujer ya no estaba, decidió ingresar, encontró a su novia asesinada y llamó a la Policía.Cuando los efectivos arribaron al lugar se encontraron con el cadáver de la mujer golpeado y constataron su deceso.Primeramente, comenzó a ser buscado como el principal sospechoso, el hombre que vivía con la víctima, que primero se pensaba que era familiar, pero luego, según el testimonio de vecinos, dijeron que era el ex novio.Una vecina dijo en declaraciones al canal de noticias C5N que la persona que le habló al actual novio de la víctima era José Aldo Costilla, de 48 años, y ex pareja de Murúa, quien también en la casa en la que fue asesinada."Él vivía ahí hace mucho. No sé la relación porque Ramona no me decía que tenían algo que ver. Él sí decía que eran pareja. Él vivía ahí porque no tenía a dónde ir. No sé qué tipo de relación tenían. Ella le tenía confianza. Le dejaba cuidar la casa y los perros. Es lo que sé", comentó la vecina, quien además agregó "se escuchaban las discusiones" todos los días.La causa está a cargo del fiscal Hernán Bustos Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 5 descentralizada de Florencio Varela, quien ordenó una serie de medidas, los allanamientos y la operación de autopsia.