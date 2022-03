Abrieron un local hace cuatro meses y ya les rompieron el ventanal para robarles

Robaron en un local de venta de accesorios para celulares, que hace cuatro meses abrió sus puertas sobre avenida Don Bosco, a metros de la intersección con calle Soler, en Paraná. Malvivientes destrozaron el ventanal y huyeron con algunos elementos cuyo valor supera los 5.000 pesos. El perjuicio más caro radica en lo que implicará reponer los vidrios y las rejas.“En el transcurso de la noche, tiraron una piedra y rompieron el vidrio; por suerte, solo robaron accesorios, como soportes de celulares para autos y algunos mouses”, contó ael propietario Nahuel Galán.“Abrimos hace cuatro meses, recién estamos empezando y esto es lo primero que nos pasa”, lamentó el joven de 18 años, a quien lo acompañaba su empleado de 18. Y según dio cuenta, algunos locales aledaños también fueron víctimas de hechos similares. “La zona es bastante insegura, sobre todo por las noches, porque no hay luz”, apuntó.Lejos de echarse atrás, los jóvenes comerciantes remarcaron que el hecho de inseguridad no los desalienta. “No nos desanima la situación porque las ganas de salir adelante siempre están”, destacó Uriel Flores. El muchacho comentó que, esta mañana, cuando se disponía a abrir las puertas del local, se alarmó al ver la presencia policial en el lugar. “Sentí preocupación porque por el ventanal roto podrían haberse llevado todas las cosas; forzaron la reja y quisieron meterse, pero no pudieron”, estimó.Galán y Flores comentaron que las pérdidas económicas por el robo inician en los 5.000 pesos, además de lo que implicará la reposición del vidrio y la reparación de la reja. “Estábamos por poner una cámara de seguridad y justo pasa esto, pero el robo los impulsa a seguir, más ganas nos metieron”, coincidieron.