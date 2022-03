Lo denunció 16 veces por violencia, pero está libre: la desesperante historia

Romina inició una relación con un hombre en la ciudad de Santa Fe que duró apenas un mes y unos días, y por violencia de género verbal y otras situaciones que no le gustaron decidió ponerle fin.A partir de ese momento comenzó un calvario que hace que la mujer viva aterrorizada.Paola, amiga de Romina, contó por LT10 que la primera agresión ocurrió el 7 de julio del 2020 cuando le rompen la ventanilla del auto estacionado frente a su domicilio. “Se llamó al 911, vinieron, dijeron que era vandalismo, que no tenían pruebas. A partir de ahí todas las roturas que hubo a su auto, al de su hermana e incluso un balazo, cada denuncia, le dijeron que no tenía pruebas y que no podía acreditar que era Mariano quien lo hacía” detalló la mujer.En medio de vivir con miedo y amedrentada, Romina se encontró con un montón de problemas y trabas cada vez que concurrió a alguna dependencia pública a pedir ayuda, como en la Dirección de Mujeres de la Municipalidad, donde contó todo lo vivido y que el hombre también creaba perfiles falsos en redes sociales donde le hablaba tanto a ella como a sus amigos, y no obtuvo respuestas.La única prueba que hay es un video de uno de los últimos hechos que data de enero de este año cuando disparó contra su auto. Previamente, habían disparado contra el auto de la hermana y en la Comisaría 3ª “perdieron bala”.

Sobre la detención del hombre, que fue liberado este 8 de marzo, “se llega a allanar la casa por predisposición del Comisario de la 1ª, Walter Barco. Romina descubre que tiene un segundo disparo en el auto y cuando va a hacer la denuncia, el Comisario le dice que ya había hablado con el sujeto, y decía que ella era la que lo amenazaba, lo acosaba, le rompía los vidrios, que su familia era la que tenía armas. Cuando la escucha a Romina, se da cuenta que no era así y se pone el caso al hombro”.Acto seguido habla con la fiscal de Género, y el día viernes allanan su casa, encontrando una escopeta y un revólver.Además, allanaron una cochera a unos 100 metros de la casa, en la cual se encerró e intentó coimear al Comisaría porque tenía otra arma en el auto.Antes de los dos impactos de bala, el auto de Romina recibió piedrazos en dos oportunidades. La policía desestimó su relato, dijo que era la inseguridad, vandalismo, "algo de eso", le respondieron. Después del primer atentado con arma de fuego, el auto de la víctima recibió cinco piedrazos más y la camioneta de la hermana dos. "Tenés que tener pruebas de que fue él", le repitieron. Ignoraron las cuentas de Instagram truchas que se crearon y desaparecieron con mensajes amenazantes que brindaban información de su rutina diaria. Romina tiene capturas de los chats donde hay hasta audios con la voz del hombre.El 8 de marzo, el hombre quedó libre por instrucciones del juez Silva. En ningún momento fue imputado por las amenazas y violencia de género, pese a que Romina lo denunció en 16 oportunidades.Hoy está imputado por tenencia de arma de fuego indebida y resistencia a la autoridad.“Decirle que no tiene pruebas y que lo que pasó no pasó, es negligencia”, concluyó Paola.