Violación grupal: para juez y fiscal, hubo ataque planeado y división de roles

“Abuso sexual con acceso carnal en el cual los implicados acordaron un plan común previo en el que se dividieron los roles”. Eso es lo que sospecha la Justicia. Por ello, a los seis detenidos por la violación en grupo de una chica de 20 años ocurrida hace 10 días en el barrio porteño de Palermo se les agravó la acusación en su contra luego de que fueran nuevamente indagados por el juez y el fiscal de la causa este jueves por la mañana.



Fuentes con acceso al expediente, informaron que las nuevas indagatorias fueron realizadas desde esta mañana de manera virtual, vía Zoom, con cada uno de los acusados, quienes declararon con la asistencia de su defensa desde los distintos lugares de detención donde están alojados.





Los seis imputados por el abuso sexual agravado que, se sospecha, fue planeado y donde cada uno tuvo un rol específico; se enfrentaron al juez en lo Criminal y Correccional N°21, Marcos Fernández, y al titular de la Fiscalía N°48 Eduardo Rosende, quienes les leyeron la acusación que pesa sobre cada uno de ellos y las pruebas recolectadas hasta el momento.



Ángel Pascual Ramos (23), Steven Alexis Cuzzoni (20) e Ignacio Retondo (22) mantienen a la defensora oficial Carolina Ocampo. En tanto, Thomas Fabián Domínguez (21) es defendido por los abogados Silvina Fernández Rosarno y Jorge Alfonso, quienes le aconsejaron que se negara a declarar. Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24) y Franco Jesús Lykan (24) dejaron la asistencia de la defensa oficial para ser representados también por un letrado particular.





En tanto, según pudo saber , es la Justicia porteña la que investiga la causa por lesiones contra uno de los panaderos que intercedió para que frenaran el abuso que se cometía en el interior del Volswagen Gol blanco estacionado en la esquina de Serrano y Cabrera ese 28 de febrero por la tarde. De apellido Espindola, fue uno de los vecinos atacado por los ahora detenidos.



No se trata de la pareja que descubrió lo que pasaba en el interior del coche y de la que esta tarde se conoció un video donde también se la ve atacando a la joven cuando quiso ingresar al negocio de los panaderos. La mujer, Natalia Duarte, en base a las imágenes, le pega una patada. El abogado de la comerciante, que contó que en el local estaba el hijo de la pareja, su versión sobre la actitud de sus clientes ante el avance de la joven: “El temor era que entre la victima y detrás los 6 acusados“. Y acotó: “Después de lo sucedido, la víctima le pidió disculpas a Natalia y le agradeció su accionar. Todo esto está declarado en la causa”.



Por lo pronto, la joven abusada advirtió que la protección de su identidad como víctima “es un derecho”, afirmó que ella no prestó ningún consentimiento tanto en la situación que padeció como en el consumo de las drogas que surgieron de los estudios toxicológicos y comentó que le da “pánico salir a la calle”.



Justamente, los estudios toxicológicos son clave: revelaron la presencia de marihuana, metanfetaminas y anfetaminas en su organismo. La víctima sólo había reconocido haber consumido alcohol y marihuana, pero no drogas sintéticas, por lo que se investiga si los imputados le dieron alguna bebida mezclada con pastillas de “éxtasis”, algo con lo que una testigo vio al grupo en el “after” donde conocieron a la víctima.





En tanto, en los seis imputados no se detectaron anfetaminas, pero sí cocaína (en cuatro de ellos), marihuana (en cinco) y psicofármacos (en uno). Solo dos tenían alcohol en sangre.



También se determinó que había manchas de semen en 9 prendas analizadas que pertenecían a los presuntos victimarios. Fueron halladas en:



. En el bóxer de Alexis Cuzzoni Steven.



. En la remera, pantalón y bóxer de Ángel Ramos.



. En el bóxer de Thomas Domínguez.



. En la remera, bóxer, pantalón y medias de Lautaro Ciongo Pasotti.



. En el pantalón de Ignacio Retondo.



. En el bóxer de Franco Lykan.



Y fue, a raíz de toda esta nueva prueba recolectada, el fiscal Rosende decidió llamar nuevamente a indagatoria a los seis detenidos.