Piden detención de directora de hogar de niños en causa de abusos a adolescente

La causa judicial respectiva que fue abierta en abril de 2021 a partir de la denuncia formulada por una ex trabajadora del hogar involucra con el referido pedido de detención a Sonia Prystupczuk, directora del hogar "Rincón de Luz" que depende del Ministerio de Desarrollo Social provincial.



Damián Ignacio Montenegro, hermano de la adolescente que pidió la detención de la directora del hogar, también denunció como supuesto abusador de la menor a un comerciante identificado solo con el nombre Marcos, según consta en la denuncia, detalla Télam.



La causa tiene origen en una denuncia formulada en abril de 2021 por una ex trabajadora del hogar, Leandra Alvez, quien expuso en una presentación espontánea ante la Fiscalía de Instrucción de Virasoro a cargo de Julio Cazarre, aparentes irregularidades observadas en el trato a los chicos y chicas de la institución.



Alvez indicó que la adolescente de 15 años, identificada como R., era autorizada por la directora del hogar a salir a trabajar en un comercio llamado "Osadía calzados" y que luego llegó a su conocimiento que la niña mantuvo relaciones sexuales con el propietario del negocio.



Y agregó: "La directora nos dijo a mí y a mi colega Juana Ferreira que nos quedemos tranquilas que ella había solucionado todo. Al tiempo, se recibió calzado para todos los chicos del negocio Osadía", según dijo la ex trabajadora de la institución.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Social de Corrientes, Adán Gaya, dijo hoy a Télam que su cartera tomó conocimiento del caso y que se canalizan acciones al respecto desde la Dirección de la Niñez, tanto como del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia (Copnaf).



En tanto el fiscal Cazarre explicó a Telam que "se realizaron una serie de diligencias, tomamos testimoniales y solicitamos medidas de prueba, como los libros diarios del hogar, en tanto que se ha tomado también la declaración indagatoria de la acusada, cuya situación procesal aún no fue definida por la jueza".



El representante del Ministerio Público afirmó que le trasladaron a su despacho la nueva presentación hecha en el expediente cuya carátula se pretende modificar para agravar el cargo penal contra la acusada, y que cuenta con un plazo de tres días para responder sobre el pedido de detención.



"Aquí se han denunciado barbaridades que tenemos la obligación de esclarecer y de acuerdo con el pedido del hermano de la menor, llegar hasta las últimas consecuencias", dijo a Télam, el abogado querellante, Etchegaray Centeno, quien a su vez solicitó nuevas pruebas.



En ese sentido, pidió que se realicen informes psicológicos, médicos y ginecológicos de la víctima, se realice un informe psicológico del supuesto abusador, se convoque a declarar a tres testigos que trabajan en el hogar y se realice un allanamiento al lugar con el secuestro de los libros de la institución desde 2017 a la actualidad.