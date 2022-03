La jueza cuestionada por estar “a los besos” con un preso, sumó otra denuncia

El caso de las visitas al condenado

Suárez, quien por lo ocurrido a fines del año pasado tiene un sumario administrativo en investigación por las visitas al condenado y dos denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, ahora será investigada por su accionar en el caso de un “roba cables” que fue descubierto infraganti en Rada Tilly.A Suárez se le acusa no haber ordenado, en el marco de los tiempos legales, la audiencia de apertura de investigación contra el hombre, por esto, el sospechoso no pudo ser imputado y quedó exento de todo proceso judicial.Este último caso se dio el 5 de febrero último cuando sobre la Ruta Nacional 26, a la altura del camping Los Almendros, un hombre quedó atrapado por el pie en un poste de alta tensión al intentar robar cables y recibió una fuerte descarga eléctrica. Debió ser socorrido por Bomberos Voluntarios y personal de rescate de altura. Ya en el hospital determinaron que tenía diversas quemaduras y un cuadro de hipotermia, indicó el medio local ADN Sur.El sospechoso estuvo varios días internado de gravedad y perdió un brazo. Durante ese tiempo, de acuerdo a la denuncia, la jueza Suárez lo mantuvo en situación de “demorado” a la espera de su recuperación para que luego pueda presentarse en una audiencia de control.Pero el plazo legal es de 48 horas después de la detención, por lo que el hombre no llegó a ser imputado, según se informó al Superior Tribunal de Justicia por el juez Mariano Nicosia.Esto ocasionó que la corte provincial abriera un sumario administrativo para investigar el desempeño de Mariel Suárez. Esa denuncia y las ya nombradas podrían conducir a un juicio de destitución u otras sanciones.Suárez fue el centro de críticas en diciembre pasado cuando fue filmada en una situación poco clara con un preso al que el tribunal que ella integra acababa de condenar a prisión perpetua por el asesinato de un policía.Fuentes de la justicia de Chubut relataron que el 29 de diciembre ella se presentó a visitar al detenido que acababa de condenar y, como es jueza, la dejaron entrar.

Entonces, se reunieron en una sala a solas y cuando los guardiacárceles advirtieron que se daban besos y abrazos, entraron para decirles que eso estaba prohibido. Según el relato de los agentes de seguridad, como no pararon, uno de ellos decidió grabar con su teléfono celular las imágenes de la cámara de la sala, que se reproducen en un monitor afuera.Suárez negó luego que los besos hayan existido. En los videos se los ve sentados en el piso, muy cerca, compartiendo un mate y sacándose selfies. Según los registros, el 30 ella volvió al penal. Le advirtieron que debían cumplir las reglas y, según informaron fuentes judiciales, ellos se ubicaron en un lugar ciego para la cámara.Por ello, la jueza está sometida ahora a un sumario, a cargo de la camarista penal Flavia Trincheri. Las denuncias fueron impulsadas por la Asesoría Legal del municipio de Comodoro Rivadavia, por un lado. Por el otro, los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi, junto a familiares del policía Tito Roberts, víctima de Bustos.Además, hay un pedido de suspensión de la jueza realizada por el municipio de Comodoro Rivadavia ya que sus colegas pidieron no compartir tribunales con Suárez.En 2013 Suárez ya fue destituida, pero consiguió un amparo que la repuso en su cargo. Esta vez, la denuncia es por los encuentros, el 29 y 30 de diciembre pasados, con Bustos en la cárcel.