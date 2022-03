Trasladaron a otra ciudad a uno de los policías denunciados por balear a jóvenes

Policiales Denunciaron que un agente de la Policía habría baleado a tres jóvenes

Tres jóvenes denunciaron que fueron baleados, con balas de gomas, por dos policías el sábado a la madrugada cuando regresaban de un cumpleaños en la zona del Parque San Carlos, en Concordia.Según relató, el joven sufrió heridas en el muslo derecho; el conductor de la moto en la zona del abdomen y la cintura; y el restante en la parte de la rodilla. “Cuando pude pararme, el policía me interceptó y me dijo:Le explique que no teníamos nada y que volvíamos de un cumpleaños. Ahí veo como mi amigo se arrastra porque no podía caminar y el otro policía lo amenazó:”.El grupo de amigos realizó la denuncia frente a la fiscal Julia Rivoira y denunciaron que el móvil 400 de la Comisaria Tercera de Concordia fue el que los baleó. “Cuando pasó todo, los policías no nos pidieron los documentos ni el seguro de la moto. Como vieron que estábamos sangrando, nos mandaron a nuestras casas y nos dijeron que nos lavemos con agua y jabón las heridas”.Néstor Loza, el papá del joven denunciante contó que cuando llegó su hijo herido, se puso en contacto con conocidos para saber quiénes eran los policías que andaban en ese móvil. “El que disparó que se llama Guillermo Malvasio y el otro Jorge Urbani”. Uno de los efectivos fue traslado a una dependencia policial de otra ciudad para seguir trabajando.“Esa noche cuando volvieron a la comisaria, los policías no dejaron asentados en el libro de guardia lo que pasó”, dijo el hombre. Seguidamente agregó: “queremos justicia, porque no pasó nada grave, pero la bala pudo entrar alguna otra parte del cuerpo de mi hijo y terminar en una tragedia”.